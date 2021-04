È un piacere passare il tempo nella zona esterna della nostra casa, soprattutto in questo periodo dove finalmente le nuvole hanno lasciato spazio al sole.

Le temperature si stanno alzando e la maggior parte di noi si sta iniziando a dedicare al giardinaggio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ogni giorno quando beviamo tendiamo a gettare direttamente le bottiglie di plastica nei rifiuti quando invece ci potrebbe esser utile per questo incredibile utilizzo.

Infatti, in pochi sanno perché tutti dovremmo riciclare una bottiglia di plastica per questo suo incredibile utilizzo in giardino.

Soluzione

Nonostante le temperature siano molto più alte rispetto ai mesi scorsi, a volte, soprattutto durante la notte tendono ad abbassarsi ancora notevolmente.

Quando prendiamo una nuova pianta, per non rischiare di danneggiarla subito irrimediabilmente, potremo proteggerla servendoci di una bottiglia di plastica.

Non solo, anche le piante più delicate ne gioveranno poiché creeremo una sorta di serra che le proteggerà dalla pioggia, dal vento e dal freddo.

Basterà pulire una bottiglia di plastica, rimuovere il fondo e porre la parte superiore della bottiglia sopra alla pianta, affondandola nella terra premendo con forza.

In questo modo crescerà al meglio ed al riparo dalle intemperie, permettendoci anche di risparmiare tempo e fatica prevenendo eventuali problemi per la stessa.

Ognuno di noi ha a disposizione almeno una bottiglia di plastica in casa, è proprio il caso di fare un tentativo.

È davvero una soluzione geniale, eppure in pochi sanno perché tutti dovremmo riciclare una bottiglia di plastica per questo suo incredibile utilizzo in giardino.

Ecco perché è importante riciclare

In questi anni, più che mai, ci stiamo rendendo conto che è fondamentale riciclare la plastica perché in questo modo evitiamo che si disperda nell’ambiente.

Questo materiale, nonostante lo utilizziamo quotidianamente, non è biodegradabile e ci vogliono circa duecento anni finché una sola bottiglia si smaltisca in modo naturale.

Per questa ragione la sua dispersione è dannosa per l’ambiente, quindi riciclare la plastica è indispensabile per riuscire a sfruttarla utilizzandola più volte possibile.