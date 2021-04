Lo spazzolino da denti è uno strumento fondamentale per la nostra igiene orale, non ne possiamo fare a meno.

Ogni persona ne ha almeno uno e, come sappiamo, dopo un massimo di tre mesi vanno sostituiti ma spesso si finisce per buttarli direttamente.

Scopriremo in questo articolo che possiamo risparmiare denaro ed evitare inutili sprechi riciclandoli, infatti possiamo usarlo per diversi scopi in casa.

Non butteremo mai più lo spazzolino ora che conosciamo questi geniali riutilizzi in casa, è ora di dare sfogo alla creatività che è in noi.

Una seconda vita

Se abbiamo la lavastoviglie è consigliato utilizzarli per la pulizia del filtro, almeno una volta a settimana, per eliminare quei fastidiosi cattivi odori.

Per effettuare l’operazione basterà estrarlo delicatamente, svitandolo pian piano dal fondo della lavastoviglie stessa.

Facciamo attenzione che eventuali residui di cibo non finiscano nel pozzetto di lavaggio della lavastoviglie.

Infine, procediamo con l’aiuto del nostro spazzolino: strofiniamolo e laviamolo sotto l’acqua corrente, dopo di ché asciughiamolo e mettiamolo al suo posto.

Un altro sensazionale utilizzo è quello di sfruttarlo nella pulizia delle fughe delle piastrelle, per eliminare lo sporco ostinato.

Basterà spruzzare un detergente tra le mattonelle, lasciarlo agire e, col nostro fido spazzolino vecchio, strofinare tra le fughe.

In questo modo lo sporco andrà via.

Con un panno inumidito di acqua tiepida poi ripassiamo la superficie trattata e avremo risultati incredibili.

Se decidiamo invece di fare una pulizia profonda dei rubinetti potremo semplicemente bagnare un panno di aceto bianco e strofinarli.

Dopo aver lasciato agire, strofiniamo l’area con uno spazzolino a setole morbide così da rimuovere tutti i residui più difficili da eliminare.

Infine, risciacquiamo con acqua fredda e asciughiamo i rubinetti trattati con un panno morbido e asciutto.

Creatività

Per chi ama sbizzarrirsi con il gioco e l’immaginazione, lo spazzolino da denti può essere un ottimo strumento per la pittura.

Basterà immergerlo nella vernice e, passando le dita sulle setole, daremo un fantastico effetto-spruzzo al nostro dipinto.

Così, non butteremo mai più lo spazzolino ora che conosciamo questi geniali riutilizzi in casa.