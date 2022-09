Farina, acqua e sale, sono gli ingredienti base di numerose ricette. Combinando questi tre elementi è possibile realizzare diversi composti, sia salati che dolci. Grazie all’uso di questi semplici ingredienti è possibile creare numerose ricette in economia.

Ecco cosa fare con farina, acqua e sale: pasta fresca, pizza e tanto altro ancora. Una proposta certamente molto invitante è la focaccia, leggera e facile da preparare con solo questi ingredienti.

Come fare la focaccia

Nel caso specifico possiamo preparare l’impasto anche senza l’utilizzo del lievito. Questa focaccia veloce si realizza appunto con:

farina 250 g;

acqua 125 ml;

un cucchiaino di sale.

Si procede miscelando in una ciotola acqua, farina e sale. Una volta impastato tutto, riporre in frigorifero per circa trenta minuti. In seguito si stende su una teglia e se si desidera spennellare con un po’ di olio di oliva. Infornare e cuocere a 200° C per venti minuti.

Come preparare le frittelle

Una ricetta buona ed economica sono di certo le frittelle. Acqua, farina e sale, come sempre gli ingredienti base. Per realizzare le frittelle ci occorrono:

200 g di farina;

un pizzico di sale;

acqua.

Unire farina, sale, acqua e un pizzico di bicarbonato. Mescolare tutto mantenendo una consistenza liquida. A questo punto friggere.

Come preparare gli gnocchi senza patate

Con acqua, farina e sale è possibile realizzare molteplici formati di pasta. Gli gnocchi di patate sono i più conosciuti, ma c’è anche un’altra versione. Una versione semplice fatta di tre soli ingredienti. Ecco quali:

500 g di acqua;

450 g di farina;

sale.

Riscaldare l’acqua e unire, poi, farina e un pizzico di sale, mescolare il composto con forza e in seguito lavorarlo su una spianatoia infarinata. Una volta diventato uniforme, l’impasto va steso per modellare i nostri gnocchi. Non mancano le ricette dolci.

Come preparare i churros

Questa ricetta spagnola è la dimostrazione che si può realizzare un buon dolce anche con tre semplici ingredienti. Ecco cosa ci serve:

150 g di farina;

250 ml di acqua;

un pizzico si sale.

Far bollire acqua e sale e unire in seguito la farina. Una volta che il composto sarà omogeneo, inserirlo in una pistola da pasticcere. Friggere i churros, una volta dorati spolverare sopra lo zucchero.

