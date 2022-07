La melanzana è un frutto mentre fragole e mele non lo sono ed ecco tutti i sorprendenti falsi miti su frutta e verdura 

A volte, si cresce convinti di sapere molte cose perché ce le hanno insegnate così. Senza mai indagare sulla realtà di certe affermazioni. Non si tratta dell’essere dei “pecoroni”, ma, in buona fede, ci portiamo avanti errate convinzioni che nascondono realtà differenti.

Ad esempio, guardando in Internet, in tanti si chiedono perché la melanzana è un frutto mentre fragole e mele non lo sono. Che, per molti, è una verità sorprendente. Anche perché da sempre, nei supermercati e nei negozi di ortolani, la melanzana è sempre finita tra ortaggi e verdura. E fragole e mele tra la frutta.

In realtà, non è così. La melanzana è un frutto, tra l’altro il meno sano del mondo se mangiato in un certo modo. Infatti, aprendola, vi troviamo i semi e le melanzane crescono dal fiore di una pianta. Lo stesso dicasi per i cetrioli, che sono anch’essi frutti botanici per lo stesso principio. Hanno al loro interno dei piccoli semini e crescono da fiore della pianta del cetriolo. Insomma, dovremmo utilizzare i trucchi per capire se un frutto sia realmente fresco anche con lei.

Uguale principio vale anche per un alimento che sempre abbiamo associato alla verdura. In realtà, anche la zucca è un frutto, sempre per lo stesso medesimo motivo che dovrebbe valere per tutti. Se ci pensiamo, quando la tagliamo ha semi grossi e cresce da una pianta.

Insomma, sono alcuni dei falsi miti con i quali, magari, fino ad ora siamo cresciuti. Come le fragole. Da sempre, siamo convinti che siano dei frutti. In realtà, non è così. Si tratta di un’infiorescenza ingrossata che si trova su uno stelo. Per questo motivo, non sono né un frutto, né una verdura.

E i piselli? Incredibile, ma anche loro non sono né uno, né l’altro. Infatti, sono dei semi contenuti all’interno di un baccello, quindi, volendo, più vicini alla frutta che alla verdura.

Ad essere pignoli, anche la mela è un falso frutto. Nel senso che deriva dall’accrescimento del ricettacolo floreale. Ad essere frutto è solo il torsolo, che contiene i semi

E uno degli alimenti principi della cucina italiana, il pomodoro è, a tutti gli effetti, un frutto. Ha i semi e cresce dai fiori della pianta. Quindi, non è una verdura. Esattamente come i peperoni, per lo stesso identico motivo.

Insomma, la regola corretta dice che è frutto qualsiasi alimento che contiene semi ed è nato dal fiore della sua pianta dopo l’impollinazione. Ciò che, invece, nasce da radice, foglia, fusto è verdura.

