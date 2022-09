Questa sera la FED deciderà sui tassi di interesse. Negli ultimi 6/7 giorni di Borsa aperta, i mercati internazionali hanno perso in media il 5%, e forse qualsiasi decisione sui tassi di interesse potrebbe essere già scontata dai prezzi. Questo ci fa ritenere che tranne una conferenza di Jerome Powell con la quale si potrebbero indicare nuovi imminenti rialzi dei tassi, riteniamo probabile, e di non poco, che i mercati da stasera potrebbero anche risalire e velocemente. Quando si sconta qualsiasi negatività, anche un semplice barlume di luce, potrebbe far incendiare al rialzo i prezzi dei listini!

Alla chiusura della giornata di contrattazione del 20 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

12.691

Eurostoxx Future

3.464

Ftse Mib Future

21.790

S&P 500 Index

3.873,89.

Cosa accadrà stasera dopo la decisione sui tassi della FED? Da oggi si potrebbe tornare a comprare azioni, o partiranno nuove vendite, facendo ritornare l’avversione al rischio, che potrebbe essere un’anticamera di un ulteriore crollo dei mercati?

Divergenza fra tendenza dei prezzi al ribasso e previsione al rialzo

In rosso, la previsione sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu, cosa è accaduto fino al giorno 16 settembre.

La FED di stasera potrebbe fungere da detonatore per i prossimi movimenti. Le attese, per quanto scritto nei paragrafi precedenti, potrebbero essere al rialzo.

I prezzi dei mercati torneranno al rialzo oppure partiranno nuove vendite sulle azioni?

La previsione settimanale che proiettava un possibile minimo durante la giornata di lunedì, e poi una successiva salita, entra in crisi e sembra essere stata già smentita dalla reale tendenza dei prezzi.

Da oggi si potrebbe tornare a comprare azioni e rischio azionario?

Dax Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 12.962. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 13.607.

Eurostoxx Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.533. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 3.680.

Ftse Mib Future

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 22.275. Rialzi duraturi solo con la chiusura della prossima settimana superiore a 22.765.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.838. Rialzi duraturi solo con questa chiusura settimanale superiore a 4.120.

Solo chiusure giornaliere sopra i livelli indicati potrebbero far partire al rialzo i prezzi di breve termine. Poi la continuazione o meno del movimento dipenderebbe dalle chiusure di questa settimana, e dalla successiva.

Previsioni di tendenza degli algoritmi proprietari

Non si ravvisa direzionalità sui mercati americani, mentre sugli altri listini i prezzi tendono al ribasso.

Domani come andranno le Borse?

La previsione rimane contrastata, anche se alcuni oscillatori sembrano proiettare un’apertura sui minimi e poi una chiusura dei prezzi sui massimi di giornata.

