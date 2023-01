È il dolce senza lievito più buono di sempre, conquista tutti in soli 10 minuti, provalo subito!

Si prepara in 10 minuti e resta umido e morbido per diversi giorni. Ecco la ricetta da non perdere per conquistare adulti e bambini con un dolce semplicissimo.

Ottimo da servire a colazione e semplice e genuino come la più tradizionale torta di mele della nonna che piace tanto a grandi e piccini. Il plumcake al limone che prepareremo questa sera è ideale per soddisfare tutti con un risultato profumato e sofficissimo. È il dolce senza lievito più buono di sempre. Dunque, ecco tutti i passaggi e l’occorrente per portarlo in tavola in poche mosse.

Ingredienti:

200 g di farina di riso (in alternativa va bene anche la farina di tipo 00);

(in alternativa va bene anche la farina di tipo 00); 4 uova ;

; la buccia di 1 limone ;

; 90 g di zucchero ;

; 180 g di burro ;

; zucchero a velo q.b . per spolverare;

. per spolverare; scaglie di cioccolato fondente q.b. per decorare.

Realizzare il plumcake al limone senza lievito è facilissimo. Innanzitutto, accendere il forno e preriscaldarlo, impostando una temperatura si 160°C. A tal proposito, ricordiamo, che esistono alcuni trucchetti furbi per pulire e sgrassare il forno, le griglie e il vetro velocemente, dopo ogni utilizzo.

Successivamente, tagliare il burro a pezzetti e poi lasciarlo ammorbidire leggermente a temperatura ambiente.

Prendere le uova e dividere gli albumi dai tuorli versandoli in due ciotole diverse. Con l’aiuto delle fruste elettriche montare a neve fermissima gli albumi. Un’operazione davvero fondamentale (giacché la ricetta non prevede l’aggiunta del lievito) per ottenere un dolce alto e soffice. A questo punto, grattugiare la buccia del limone e lasciare da parte. Poi, lavorare i tuorli con lo zucchero fino a raggiungere un composto spumoso e omogeneo. Poi, aggiungere il burro e mescolare con un cucchiaio in modo energico. Successivamente, aggiungere la buccia di limone.

A questo punto, setacciare la farina e incorporarla pian piano al composto. Dopo questo passaggio, è il momento di unire gli albumi montati a neve. Aggiungere gli albumi poco alla volta, mescolando dal basso verso l’alto per evitare di smontare il composto. Infine, prendere uno stampo per plumcake. Imburrarlo e infarinarlo leggermente. Poi, versare al suo interno il composto e livellarlo con un cucchiaio. Basteranno 10 minuti per realizzare il plumcake. Ed ora, non resta che farlo cuocere. Infornare il plumcake e far cuocere per circa 20 minuti. Una volta sfornato, lasciarlo intiepidire e decorare con delle scaglie di cioccolato fondente, oppure con una bella spolverata di zucchero a velo. Infine, servire!