4 modi per riutilizzare il Pandoro rimasto dopo le feste in dolci pronti in meno di 30 minuti

Sicuramente grazie alle feste avremo fatto scorta di dolci natalizi, tra cui il Pandoro. Se non sappiamo più come liberarcene allora potremmo trovare dei modi per riutilizzare quello avanzato e in eccesso in alcune ricette. Infatti, non mancano i dolci che utilizzano il Pandoro come ingrediente. In alcuni casi non avremo nemmeno bisogno di cuocere nulla e i nostri dolci saranno pronti in meno di 30 minuti.

Il pandoro e il panettone sono sicuramente i veri protagonisti delle feste. Durante tutto il periodo natalizio, infatti, non è difficile trovarli sulle nostre tavole. Inoltre, non è nemmeno raro averli in dono da parenti e amici. Il pandoro, in particolare, è molto apprezzato per la mancanza di canditi e uvetta, che non tutti amano.

Quando le quantità sono davvero eccessive, però, dobbiamo trovare un modo per riutilizzare questi dolci deliziosi. Non solo perché ne abbiamo molti, ma anche perché potremmo esserci stufati del loro gusto. Ecco qualche idea per trasformare i nostri pandori e renderli ancora più deliziosi.

4 modi per riutilizzare il Pandoro rimasto in cucina

La prima idea è la crostata di pandoro. Questo dolce è golosissimo e facile da preparare. La base è preparata con pandoro e ricotta. All’interno, invece, la torta viene farcita con una crema di mascarpone, uova, zucchero e un po’ di liquore. Questo semifreddo è perfetto per riutilizzare il pandoro e per presentarlo in una nuova deliziosa veste.

Un’altra ricetta deliziosa è sicuramente la charlotte, che non richiede nemmeno cottura. Anche l’occhio vuole la sua parte e questo dolce sicuramente ha una presentazione importante. Veloce da preparare, farà decisamente scena al centro della nostra tavola per le feste. Per prepararla ci basterà creare una deliziosa crema alla vaniglia e tagliare il pandoro a fette. Usiamole poi come base e per creare il bordo e riempiamo il centro di crema. Infine, spolveriamo con un po’ di cacao e fissiamo insieme le fette di pandoro con un nastro. Ecco che il nostro dolce è pronto.

Un tiramisù inaspettato

Il tiramisù è amato da grandi e piccini ed è un grande classico della nostra cucina. Un ottimo metodo per riutilizzare il pandoro è quello di trasformarlo in un ingrediente per il tiramisù. In questo caso, il dolce natalizio funge da sostituto per la classica base di savoiardi.

Infatti, il pandoro è imbevuto nella bagna al caffè e poi viene aggiunta la crema al mascarpone senza albumi. Non dimentichiamoci di mettere della panna montata, spolverata di cacao amaro. Questo dolce è davvero molto semplice e veloce, pronto in meno di mezz’ora e senza cottura.

Deliziose caramelle di Pandoro, perfette come snack

Infine, l’ultima ricetta dei 4 modi per riutilizzare il Pandoro rimasto sono i bonbon con cioccolato e decorazioni in zucchero. Un perfetto snack che farà innamorare grandi e piccini.

Spezziamo il Pandoro all’interno di una ciotola, aggiungiamo della panna fresca e impastiamo. Formiamo delle palline e immergiamole nel cioccolato sciolto. Infine decoriamo con degli zuccherini colorati ed ecco che le nostre caramelle di pandoro sono pronte per essere gustate.