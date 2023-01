Tutte le tendenze bellezza che andranno di moda per il nuovo anno

Cosa accadrà nel 2023 è difficile dirlo, ma molti trend si possono prevedere. Dalla moda al mondo beauty il nuovo anno è espressione dell’Io personale. E quindi si può riassumere con un bellissimo: vale tutto, l’importante è stare bene con se stessi e potersi esprimere liberamente.

Nuovo anno su cui si punta tutto. Il 2023 dovrà essere l’anno della svolta. Dopo anni difficili, la necessità di stare bene con se stessi è prioritaria. Che sia il capo indossato, il taglio di capelli oppure il trucco, la parola d’ordine è volersi bene e prendersi cura della persona.

Se da una parte si leggono le carte, si legge ossessivamente l’oroscopo per capire che anno sarà il 2023, dall’altro alcune piccole certezze non ce le toglie nessuno. E così arrivano i report annuali che ci dicono cosa andrà di moda, cosa possiamo indossare per essere cool e quali sono i trend beauty. Il 2022 è stato per la moda un anno particolarmente agitato: fatto di alti e bassi. Tantissime le cose successe sia in positivo sia in negativo.

Secondo il report annuale di Pinterest Predicts 2023, il 2023 sarà dedicato a relax e divertimento. Un anno che secondo il report sarà ancora influenzato dagli effetti della pandemia.

Tutte le tendenze bellezza che sono da sfoggiare nel nuovo anno

Il 2023 partirà dalla testa e dal prendersi cura dei capelli. Ma non tanto i capelli in sé, quanto più il proprio cuoio capelluto, ovvero la skinification dell’haircare. Non bisogna allora sorprendersi se c’è stato un vero e proprio boom di ricerche su le varie tecniche di massaggio. Tantissime infatti sono state le ricerche di “pulizia cuoio capelluto” o “preparazione cuoio capelluto pulito”. In aumento anche le ricerche per “trattamento cuoio capelluto secco”, problema che sembra quindi diffondersi sempre di più. In crescita anche la cosmesi naturale: maschere per far crescere in salute i capelli.

Ora che il nostro cuoio capelluto è sano, allora non resta che darci un taglio. E per il 2023 questo sarà netto. Infatti il choppy bob sembra essere il taglio più cercato su Pinterest (+550%). Grande successo anche per i tagli con la frangia, sia di una lunghezza normale sia cortissima, la nota micro bangs che sta spopolando tra i giovanissimi.

Esplode anche la voglia di esprimere se stessi tramite il colore. E così grazie a Gen Z e Millennials crescono le ricerche per trecce blu e nere, per capelli biondi o color lavanda e anche per capelli multitono. Quella che però vince su tutte è sicuramente il rosa. Ecco tutte le tendenze bellezza che possiamo sfoggiare con il nuovo anno.