Forno sgrassato e profumato con 1 solo ingrediente! Farà brillare anche vetro e griglie in 5 minuti

Pulire il forno, il vetro e le griglie con un solo ingrediente naturale si può! Basta solo saperlo dosare e il gioco è fatto! Ecco di cosa si tratta.

Tra gli elettrodomestici più amati troviamo il forno. Che sia elettrico, a microonde, a legna o a gas, questa favolosa costruzione per cuocere i cibi è una vera salvezza in cucina. Ideale per cuocere di tutto, dai primi piatti ai lievitati. Dalle torte, alle crostate ai biscottini di pasta frolla. A tal proposito, da non perdere è la ricetta della pasta frolla speciale senza burro della nonna. Sta spopolando in vista delle imminenti festività natalizie.

Insomma, c’è sempre una pietanza che vale di provare e il forno si usa sempre più di frequente. Vista la crisi economica e l’aumento delle spese in bolletta, meglio prendersi cura degli elettrodomestici in modo da mantenere alte le prestazioni ed evitare gli sprechi. Se c’è un ingrediente naturale che possa garantire una pulizia adeguata su gran parte delle superfici di casa, quello è il bicarbonato di sodio.

Come pulire il forno con il bicarbonato: metodi e dosaggi

Ovviamente, è ormai noto che il bicarbonato di sodio non ha potere igienizzante, nonostante questa fake news sia da tempo molto diffusa. Tuttavia, le sue proprietà pulenti sono perfette per neutralizzare i cattivi odori e disincrostare le superfici, grazie alla sua azione leggermente abrasiva.

Per avere un forno sgrassato e profumato in una sola mossa, mescolare 3 cucchiai di bicarbonato e con un po’ d’acqua per ottenere una specie di cremina. Applicare il composto sulle pareti interne dell’elettrodomestico e poi lasciare agire per 5 minuti. Poi, strofinare via con una spugnetta morbida leggermente inumidita e il gioco è fatto. Sporco e incrostazioni saranno spazzate via in un baleno.

Con il bicarbonato non solo le pareti, ma anche il vetro del forno sarà splendente. Le dosi sono sempre le stesse: 3 cucchiai di bicarbonato mescolate con poca acqua a filo fino a creare una pasta densa. Per vetri molto sporchi, si consiglia di potenziare l’azione sgrassante aggiungendo un po’ di aceto bianco. A questo punto, applicare la pasta di bicarbonato sul vetro. Lasciare agire per 5 minuti e poi rimuovere le incrostazioni con la spugnetta morbida. Infine, asciugare e lucidare con un foglio di carta assorbente.

Non solo avremo il forno sgrassato e profumato ma questo trucchetto pulisce alla perfezione anche le griglie

Mescolare in parti uguali bicarbonato di sodio, sale fino e filo d’acqua fino a ottenere un composto cremoso. A questo punto, applicare sulla griglia e con uno spazzolino da denti strofinare bene anche negli angoli più difficili. Infine, sciacquare con acqua corrente e poi asciugare con un semplice panno di cotone.

Come togliere i cattivi odori?

Per eliminare la puzza dei cibi dal forno, si consiglia si provare questa “pozione magica”: 2 bicchieri di bicarbonato di sodio mescolati con 2 bicchieri d’acqua. Inserire la miscela in un contenitore adatto alle alte temperature e accendere il forno a 180° C per 5 minuti. I cattivi odori spariranno. Per lasciare, invece, un buon profumo, si consiglia di strofinare mezzo limone sulle pareti del forno (ovviamente quando il forno è spento e ancora leggermente tiepido). Poi, sciacquare con un panno inumidito e asciugare con un foglio di carta assorbente. Il limone è utilissimo e non solo in cucina. Ingrediente formidabile per far brillare il box doccia.