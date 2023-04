È il dolce preferito di Laura Torrisi: si prepara in cinque minuti ed è buonissimo

Laura Torrisi è una delle attrici italiane più amate. Esordisce in televisione partecipando ad una delle primissime edizioni del Grande Fratello. Contribuisce a renderla nota anche il matrimonio con il famoso regista Leonardo Pieraccioni. Bella e sempre in forma, l’attrice è molto attiva sui social, dove racconta la sua vita. Amante del buon cibo si cimenta anche nella preparazione di dolci. Tra i suoi preferiti c’è una ricetta in particolare, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sorridente e bellissima, Laura Torrisi è tra le attrici italiane più amate. La quarantenne siciliana, è stata protagonista di numerosi film di successo. Tra questi “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni, è attrice nella serie “L’onore e il rispetto” e nella serie “Il peccato e la vergogna”. Ma le origini della sua carriera televisiva si rifanno all’anno 2006. Laura infatti partecipa come concorrente al reality show del Grande Fratello su Canale 5.

Contribuisce a rendere nota l’attrice anche la relazione con il famoso regista Leonardo Pieraccioni. Dalla loro unione è nata una bambina, ma i due dopo circa sette anni hanno deciso di chiudere. Tra le tante passioni della Torrisi c’è anche il buon cibo. Oltre a mangiare l’attrice ama anche cucinare. Una ricetta in particolare è il dolce preferito di Laura Torrisi. Veloce da preparare, buonissimo da mangiare.

Laura Torrisi, una buongustaia che non rinuncia alle tradizioni

Per quanto sia una donna di spettacolo, Laura Torrisi continua ad amare le cose genuine. In particolare quando si tratta di cibo. Molto attiva sul suo profilo Instagram, nelle foto si mostra spesso e volentieri all’opera in cucina. La ritroviamo intenta a raccogliere asparagi, carciofi ed anche olive. Non dimentica le ricette della tradizione e le ripropone sul suo profilo social. Prepara le orecchiette, gli gnocchi insieme a sua figlia ed anche le polpette. Ma non solo! Tra le foto postate c’è anche una che la ritrae mentre prepara le salsicce. Tuttavia l’attrice si dedica anche alla preparazione di dolci, uno in particolare.

È il dolce preferito di Laura Torrisi: si prepara in cinque minuti ed è buonissimo

Tra i post recenti di Instagram, Laura Torrisi pubblica una foto dove è intenta a preparare un dolce. Sotto la foto l’attrice scrive: “I love pancakes”. Sono proprio i pancake uno dei dolci preferiti dall’attrice. Effettivamente una delle ricette più facili e veloci per un dolce. Pratici da preparare, i pancake sono anche buonissimi da mangiare. Ottimi a colazione ma perché no, anche come spuntino pomeridiano. Per realizzare questa ricetta ci occorrono questi semplici ingredienti:

125 g di farina 00;

25 g di burro;

2 uova;

200 g di latte;

15 g di zucchero;

6 g di lievito in polvere.

Basta unire tutti gli ingredienti amalgamandoli con una frusta da cucina. Infine il composto andrà cotto su una padella già calda. I pancake possono essere accompagnati da crema, cioccolata o sciroppo di acero.