Quando inizia una fase direzionale, il dubbio è se sia o meno tale, fin dove può durare in prezzo e tempo. Queste risposte (abbastanza affidabili) si possono ottenere con metodi matematici, e con lo studio delle serie storiche che ci permettono di definire uno scenario futuro prendendo spunto da quello che è accaduto nel passato. Siamo in un momento molto delicato dal punto di vista grafico: Wall Street riparte da subito al rialzo o fino a dove scende? Cercheremo di dare una risposta attendibile.

La ciclicità del mese di aprile

In base ai nostri studi sulle serie storiche dal 1898 ad oggi, il mese di aprile del 2023 doveva avere elevate probabilità di chiudere con un rendimento superiore al 3%. Negli ultimi giorni i prezzi stanno ritracciando e sono tornati a ridosso delle aperture mensili. Come può accadere, questa volta i grafici hanno seguito una strada diversa rispetto alla media storica.

Torniamo al breve termine.

Dopo un tentativo di riportarsi al rialzo, a giornata di contrattazione di mercoledì si è chiusa sui minimi di giornata per i listini e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.530,83

Nasdaq C.

11.799,16

S&P500

4.071,63.

Continua a sortire i suoi effetti il pattern ribassista che si è formato nei giorni scorsi.

Wall Street riparte da subito al rialzo o fino a dove scende?

La nostra prevsione al momento è la seguente: difficilmente far oggi e domani i mercati americani torneranno al rialzo. Il ribasso potrebbe durare fino ai primo 3/4 giorni di Borsa aperta del mese di maggio (o ben oltre, poi si vedrà in corso d’opera) e fino ai seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

32.800/32.600

Nasdaq C.

11.469/10.600

S&P 500

3.900/3.767.

Di volta in volta poi andremo a capire se si è formata o meno un’inversione rialzista, e fino a dove potrebbe continuare il ribasso. Al momento i nostri oscillatori hanno assunto una posizione di neutralità e non danno indicazioni. Per avere un affidabile polso della situazione, si attenderà la chiusra di questa settimana.

