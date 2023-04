Da vedere assolutamente i 35 film preferiti da Quentin Tarantino, capolavori del cinema di sempre e degli ultimi anni

Sono molte le persone che tra i film prediletti elencano quelli di Quentin Tarantino, regista e sceneggiatore pluripremiato. Ma se i suoi film sono i nostri preferiti, viene da chiedersi i suoi quali siano. D’altronde, se amati da un tale cultore del cinema saranno dei film che meritano indubbiamente la nostra attenzione. Poiché Tarantino non ha mai fatto mistero in proposito, andiamo a scoprire la sua personale lista così da trarne spunto per le nostre prossime visioni.

Il genio di Tarantino ha prodotto pellicole indimenticabili. Tanto è vero che ha ricevuto diverse candidature agli Oscar oltre ad averne vinti 2, ai quali si aggiungono anche altri premi. Dietro ogni grande regista però si nasconde un appassionato cinefilo e Quentin Tarantino non fa eccezione, l’ha anche affermato in diverse interviste.

Ha infatti spesso parlato delle opere cinematografiche che ama maggiormente e che considera migliori. Il suo è un giudizio d’eccezione da vero esperto e dunque da sfruttare quando siamo in cerca di qualcosa di interessante da vedere.

Da annotare e da vedere assolutamente i 35 film preferiti da Quentin Tarantino di sempre

Tarantino nelle sue visioni ha spaziato in diversi generi, ciò è evidente nelle contaminazioni cinematografiche che effettua ma anche dalla sua lista di favoriti. Ognuno vi potrà trovare qualcosa di proprio interesse.

Non è una novità l’ammirazione che Tarantino nutre per i western e in particolare per Sergio Leone, non a caso tra i film del cuore annovererebbe Il buono, il brutto e il cattivo (1996). Altri film del medesimo genere nella sua lista sarebbero poi Il mucchio selvaggio (1969) e Un dollaro d’onore (1959).

Vi rientrerebbero poi alcuni horror, inclusa la commedia di Mel Brooks Frankenstein Junior (1974). Altre sono Lo squalo (1975) di Steven Spielberg, Non aprite quella porta e L’esorcista del 1974, Carrie – Lo sguardo di Satana (1976) di Brian De Palma. Sempre di quest’ultimo anche un film thriller: Blow Out (1981) con John Travolta.

Di guerra e spionaggio, invece,I cinque segreti del deserto (1943). Di grande ispirazione per le sue creazioni i film di arti marziali, di cui sembrerebbe prediligere Cinque dita di violenza (1972) di Jeong Chang-hwa.

Di tutt’altro genere i film drammatici Il vaso di Pandora (1929) e Taxi Driver (1976) di Martin Scorsese con Robert De Niro. Tra le commedie, invece, La signora del venerdì (1940) con Cary Grant e Infedelmente tua (1948) con Rex Harrison. Ovviamente non manca qualcosa di sci-fi, quale il famoso Ritorno al futuro (1985).

Cinema recente

Da vedere assolutamente i 35 film preferiti da Quentin Tarantino il cui occhio è puntato ovviamente anche sulle produzioni degli ultimi anni. Tra questi avrebbe particolarmente elogiato The social Network (2010) di David Fincher. Vincitore di ben 3 premi Oscar, che racconta la creazione di Facebook. Un film posto spesso al primo posto nelle sue preferenze è uno giapponese di azione: Battle Royale di Kinji Fukasaku del 2000.

Di azione anche il film di arti marziali The Blade (2010) del cinese Tsui Hark e Joint Security Area (2000). O, ancora, Police Story 3- Supercoop (1992) con Jackie Chan e Speed (1994), con Keanu Reeves e Sandra Bullock, Team America (2004). Nella lista del regista figura anche il fantascientifico con Matrix (1999) e Unbreakable – Il predestinato ( 2000) con Bruce Willis e Samuel L. Jackson.

Per chi vuole vedere invece film drammatici seguendo i consigli di Tarantino potrà puntare su Boogie Nights – L’altra Hollywood (1997) o su Fight Club (1999) di David Fincher con Brad Pitt. Oppure su Dogville (2003), Insider – Dietro la verità (1999) con Al Pacino e Russel Crowe, Lost in Translation – L’amore tradotto di Sofia Coppola. Ancora l’horror The host (2006) e la commedia L’alba dei morti dementi (2004). Concludiamo con il film di mistero Memorie di un assassino (2003) e due commedie, Anything else (2003) di Woody Allen e La vita è un sogno (1993). Dunque ecco diverse proposte per le nostre serate di cinema casalingo, alle quali possiamo aggiungere anche i film campioni d’incasso.