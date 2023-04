Ecco il segreto che spopola su Instagram per non fare uscire l’acqua dalla pentola quando cuciniamo la pasta

Riuscire a portare in tavola un buon piatto di pasta può sembrare facile. Ma come si fa cuocere senza farla attaccare al fondo? E, soprattutto, come si evita la fuoriuscita di acqua dai bordi della pentola?

Chi ama cimentarsi tra ricette dolci e salate conoscerà già il trucchetto per non fare uscire l’acqua dalla pentola. Per tutti gli altri lo si cercherà di spiegare in modo più chiaro possibile. Spopola anche su Instagram questo stratagemma molto intelligente. La pasta è uno dei piatti più apprezzati in Italia, spaghetti o penne poco importa. Quando si decide di fare bollire l’acqua in una pentola di dimensioni non sufficienti il rischio è proprio quello di causare la fuoriuscita dell’acqua. Ma, quindi, come fare per evitarlo?

Ecco il segreto che spopola su Instagram che non farà uscire l’acqua dalla pentola

Quando si mette a bollire l’acqua e, soprattutto, dopo aver gettato la pasta, il rischio di fuoriuscite è davvero elevato. La schiuma che si crea sulla superficie dell’acqua, infatti, tenderà a straripare dai bordi della pentola. Questa andrà a macchiare e creare aloni sul piano cottura, che andrà smacchiato una volta terminato di cucinare. Non fare straripare l’acqua dalla pentola è, però, facilissimo.

Bisognerà prendere un pezzo di carta, la classica carta da cucina andrà benissimo, da oliare leggermente. Una volta fatto, passare il pezzo di carta oliato sul bordo della pentola e… Magia! L’acqua non fuoriuscirà più dalla pentola preservando il nostro piano cottura come nuovo. Un trucco diverso rispetto a quello classico che vedeva come protagonista un cucchiaio di legno appoggiato sul bordo della pentola. Ecco il segreto che spopola su Instagram, grazie al quale l’acqua non uscirà più dalla pentola quando cuciniamo la pasta.

Come evitare che la pasta si attacchi al fondo

Un altro problema sempre legato alla cottura è quello della pasta che diventa collosa e si attacca al fondo della pentola. Il problema si deve alla presenza di amido e si evita, principalmente, mescolando la pasta di tanto in tanto durante la cottura.

Inoltre, la pasta andrà cotta in abbondante acqua rispettando i tempi riportati sulla confezione. Una pastasciutta perfetta dipende anche dal rispetto delle corrette regole di cottura.