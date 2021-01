I dati statistici ci dicono che dall’inizio della pandemia l’utilizzo delle piattaforme di streaming è cresciuto in maniera ingente. Ormai ogni famiglia ha l’abbonamento ad un servizio streaming che utilizza con frequenza giornaliera.

Guardare i film a casa

Tra chi è un appassionato vorace di serie tv a chi è un cinefilo raffinato, tutti noi trascorriamo molto tempo davanti agli schermi. Molti di noi scelgono di guardare i film sulla tv di casa. Questa abitudine è molto comoda ma presenta anche degli svantaggi. Guardare un film a casa significa perdere moltissimo in qualità di visione e nella possibilità di immergersi in un film.

Come vedere un film come se fossimo al cinema

Alcuni trucchi che possiamo consigliare sono legati alla modalità di visione del film.

Quando siamo a casa spesso ci distraiamo e siamo meno concentrati sul film che stiamo vedendo. Allora possiamo spegnere il telefono o lasciarlo in un luogo difficile da raggiungere. In questo modo non correremo il rischio di distrarci con messaggi e notifiche vari.

Per rendere l’atmosfera simile a quella del cinema possiamo preparare dei popcorn da consumare davanti al film. Questo ci farà sparire la nostalgia di quando si poteva andare al cinema con gli amici. Qui la ricetta per una dolce variante dei popcorn.

Una cosa che molti non fanno quando guardano un film da casa è rendere la stanza buia. Basterà tirare giù le tapparelle oppure chiudere le persiane e la nostra esperienza cinematografica sarà completamente diversa. Potremmo immergerci in maniera più intensa nella pellicola che vedremo.

Un’altra cosa da non dimenticare assolutamente è munirci di casse all’altezza. Sicuramente l’esperienza del cinema è unica per l’audio stereo che ci permette di immergerci nel film. Possiamo avere un’esperienza altrettanto potente se utilizzeremo un sistema audio supplementare a quello della nostra televisione. Basterà acquistare delle casse e abbinarle alla televisione per avere un “effetto cinema”.

Se seguiremo questi semplici consigli potremo vedere un film come se fossimo al cinema.