Tutti noi amiamo passare una serata di risate in famiglia o da soli. Grazie alle piattaforme streaming e a internet abbiamo a disposizione centinaia di serie, film e sitcom da guardare e riguardare. In particolare, oggi non vogliamo parlare di una novità, ma di un prodotto decisamente antico. Si tratta di una delle serie più di successo della storia, che i più giovani forse non conoscono ancora. Oggi vedremo che è disponibile su Netflix una delle serie più divertenti della storia, da vedere e rivedere per ridere ogni volta come fosse la prima.

Uno dei classici della comicità e dell’intrattenimento

Uno dei Paesi più ricchi di comici e comicità esilarante è di certo la Gran Bretagna. Grazie a una lunga tradizione, questo Paese ha dato i natali ai più importanti attori comici della storia. Da Charlie Chaplin a Rowan Atkinson, passando per Stephen Fry. Nel passato, un gruppo di comici ha fatto la storia e ha fatto innamorare generazioni di appassionati. Stiamo parlando ovviamente dei Monty Phyton, fondati nel 1969 ed attivi fino agli anni ’80. Questo collettivo ha donato al Mondo tra i film più famosi della storia del cinema, come La vita di Brian e Il senso della vita. Oggi, però, vogliamo parlare di una serie TV che il gruppo ha girato per gli schermi della BBC negli anni ’70.

Stiamo ovviamente parlando della serie Monty Phyton’s Flying Circus, che raggruppa 45 episodi in cui il gruppo di attori dà il meglio di sé.

È disponibile su Netflix una delle serie più divertenti della storia che ha fatto innamorare generazioni di persone in tutto il Mondo

La serie unisce diversi sketch e situazioni esilaranti, dalla stand-up comedy alla parodia di film in costume. Dalle imitazioni dei programmi televisivi a quelle dei dibattiti politici, il gruppo inglese ha donato all’umanità momenti di comicità davvero immortale. Se vogliamo passare una serata ridendo a crepapelle non dobbiamo far altro che iniziare la serie TV che ora è disponibile su Netflix. Se avremo il coraggio di seguirla in lingua originale, potremo apprendere e migliorare il nostro inglese divertendoci senza spegnere il cervello. Una volta iniziata la serie, ci chiederemo come abbiamo fatto a vivere senza prima di allora.

