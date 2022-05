Grazie al dilagare delle piattaforme di streaming, tutti noi abbiamo accesso a prodotti cinematografici italiani e stranieri. Grazie a questi strumenti possiamo guardare film e serie in lingua originale e perfezionare le lingue che parliamo. Si tratta di una vera opportunità anche per imparare e migliorare la nostra conoscenza della lingua inglese. Ma l’inglese, si sa, non è uguale ovunque e quello americano presenta differenze da quello europeo. Pertanto, oggi parleremo di alcune serie e sitcom britanniche che possono aiutarci a prendere dimestichezza con la variante europea dell’inglese. Ecco perché fanno sbellicare dalle risate queste serie TV perfette per apprendere l’inglese. Da guardare da soli, con gli amici o con la famiglia.

Una comicità particolare ed unica

L’inglese britannico si differenzia sicuramente per la pronuncia diversa e un lessico diverso. Alcuni termini di uso comune e modi di dire sono diversi dall’inglese americano. Ma le differenze culturali non si fermano di certo qui. La cultura britannica è infatti peculiare e presenta un modo di usare il linguaggio tutto suo. La comicità e lo humour sono unici e particolari, molto diversi da quelli degli altri Paesi anglofoni.

Questa peculiarità è espressa molto bene da serie e film britannici che ci trascinano in un umorismo tagliente e paradossale. La serie TV Blackadder, che vede protagonisti mostri sacri come Rowan Atkinson, Stephen Fry e Hugh Laurie, è un ottimo esempio. Questa serie, prodotta dalla BBC negli anni Ottanta, è ambientata lungo la storia ed è caratterizzata da un umorismo esilarante e surreale. Gli attori presenti nella serie hanno un accento perfetto, se vogliamo sentire la pronuncia del cosiddetto Queen’s English.

Fanno sbellicare dalle risate queste serie TV perfette per imparare l’inglese britannico gratis

L’altra serie che vogliamo consigliare è Black Books, girata negli anni Duemila e che vede come protagonista il comico irlandese Dylan Moran. Il protagonista è un libraio nichilista che esagera con l’alcol e che ama i libri ma non i clienti del negozio. La serie è interamente ambientata nel quartiere londinese di Bloomsbury, dentro alla libreria, e ci mostra situazioni divertenti e paradossali. Divertente fino alle lacrime, anche questa sitcom è recitata da attori londinesi che hanno un accento perfetto e parlano in modo forbito.

Se siamo alla ricerca di situazioni divertenti ma non banali e di un umorismo colto ed intelligente possiamo immergerci nel mondo di Black Books e Blackadder, il nostro inglese ne uscirà migliore.

