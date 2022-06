È elegante anche con le sneakers questa gonna midi estiva e facile da abbinare che conquisterà le over 50

L’estate alle porte vede tornare protagonisti due componenti del guardaroba in particolare, ovvero gonne e sandali. I sandali si contendono il trono con sneakers ed espadrillas mentre le gonne, così come gli abiti, vengono generalmente preferite ai pantaloni. Del resto, l’obiettivo primario è quello di stare freschi e leggeri, oltre che naturalmente comodi durante tutto il giorno.

Questo non significa tuttavia rinunciare allo stile e infatti abbiamo proposto alcuni outfit per il mese di giugno che ben sintetizzano questa filosofia. Tornando però alle gonne, dobbiamo però sapere che un modello in particolare sta conquistando tutte visto che è elegante anche con le sneakers. Si tratta della gonna midi estiva in satin, che rende decisamente chic il look da ufficio ed è perfetta anche da sfoggiare ad un matrimonio. Nel primo caso, andrebbe abbinata ad una semplicissima camicia bianca e ad un altrettanto semplice paio di mocassini.

Se invitate ad un matrimonio, invece, puntiamo sull’accostamento ad una blusa e a sandali gioiello, anche bassi, per stare comode da mattina a sera. Per quanto riguarda il colore, liberissime di scegliere se affidarci ai delicati toni neutri o virare su rosa pastello, verde lime o giallo oro.

È elegante anche con le sneakers questa gonna midi estiva facile da abbinare che conquisterà le over 50

Le parole d’ordine che identificano questo capo potrebbero essere femminile e versatile, oltre che naturalmente iconico. Affusolata senza però costringere il fisico, la gonna midi è adatta a più occasioni non solo in base al taglio, ma anche rispetto al tessuto. Si passa infatti dai pregiati modelli in seta a quelli in materiali più economici e facili da gestire quando si tratta di lavaggio.

Per essere sempre e comunque chic quando decidiamo di indossarla, inoltre, potremmo tenere conto di alcune semplici accortezze. Ricordiamoci ad esempio di giocare sul contrasto tra tessuti: il satinato si sposa molto bene con il cotone o anche con il raso. In quest’ultimo caso, facciamo però attenzione a scegliere una sfumatura di colore completamente diversa, per evitare l’effetto monoblocco. Un occhio di riguardo, poi, anche al volume: come dicevamo, la gonna armonizza le forme e si abbina tanto con capi oversize quanto con top aderenti.

Lettura consigliata

Le over 50 che vogliono essere alla moda tutta l’estate dovrebbero scegliere questi abbinamenti e accessori di tendenza