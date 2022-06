Morbidissima questa torta fredda al caffè senza cottura semplice e veloce che si scioglie in bocca per merenda o colazione

Cucinare i dolci è sempre interessante e rilassante. Inoltre, la cosa che più piace è il pensiero del risultato finale. Certo, quando fa caldo siamo meno propensi a utilizzare il forno per le nostre ricette. Ma la cucina dei dolci ci viene incontro, suggerendoci molte ricette di torte fredde. Una molto particolare è quella di cui parleremo oggi perché è morbidissima questa torta fredda al caffè. Si tratta di una delizia che non ha bisogno di cottura ed è inoltre molto semplice da preparare. Questa torta è fresca e piacevole, si scioglie in bocca e si può gustare a merenda o a colazione. Per prepararla, sarà necessaria questa lista di ingredienti:

200 g di biscotti secchi;

100 g di burro;

200 ml di panna liquida;

30 g di zucchero a velo;

caffè q.b.;

cacao amaro in polvere q.b.;

½ barretta di cioccolato fondente.

Per preparare la torta fredda al caffè iniziamo dalla base di biscotti secchi. Questa reggerà il dolce. Dovremo prendere tutti i biscotti e sbriciolarli per bene e attentamente con le mani pulite. Dovremo quindi tenerli da parte. Fonderemo ora il burro in un pentolino a bagnomaria sul fuoco. Quando sciolto, vi aggiungeremo i biscotti sbriciolati. Mescoleremo con un cucchiaio e verseremo il preparato in uno stampo o in una teglia, foderata con carta da cucina. Livelleremo bene con il dorso di un cucchiaio e metteremo la teglia in frigo. Nel mentre, andremo avanti con la ricetta.

Passeremo quindi a montare la panna con lo zucchero a velo in una ciotola con una frusta. Successivamente prepareremo il caffè, come di consueto, con la moka. Quando sarà salito lo lasceremo raffreddare e, solo a quel punto, lo verseremo in un recipiente. Vi aggiungeremo la panna e il cioccolato fondente, grattugiato con una grattugia. Mescoleremo bene con un cucchiaio allo scopo di ottenere una crema.

Toglieremo quindi lo stampo dal frigo e vi aggiungeremo la crema ora ottenuta. Cospargeremo la superficie spolverandovi sopra un po’ di cacao amaro e metteremo la torta nuovamente in frigo per 3 ore. Trascorso il tempo, la torta fredda al caffè sarà pronta. Eventualmente, potremo decorarne la superficie con riccioli di panna, chicchi di caffè o con scaglie di cioccolato grattugiato.

