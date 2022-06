Ecco come vestirsi a giugno per essere alla moda, comode e chic sia ad un matrimonio che in città

Sembrerà strano, ma anche le più ferventi appassionate di moda e tendenze trovano difficile capire come vestirsi nel mese di giugno.

In effetti si tratta di un mese che sembra un po’ seguire le orme del suo più famoso collega “marzo pazzerello”.

Comincia a fare caldo e ci sono giornate particolarmente afose, spazzate poi via in un secondo da improvvisi temporali o grandinate che portano all’odiatissima umidità.

Difficile, dunque, capire quale sia il look più adatto per andare tutti i giorni in ufficio, visto che tra l’altro le vacanze sono ancora lontane.

E la faccenda diventa naturalmente ancor più complicata quando arrivano gli inviti ai matrimoni, molto più frequenti in estate.

Da questo punto di vista, potremmo comunque trovare la giusta ispirazione grazie ad alcuni outfit da cerimonia diversi dai soliti abiti lunghi e costosi.

In ogni caso, al di là di queste occasioni più speciali, ecco come vestirsi a giugno per essere alla moda e dettare tendenza anche in città.

Il primo consiglio è quello di puntare su un look total denim, ovvero tutto nei toni del jeans, magari giocando con sfumature diverse.

L’ideale potrebbe essere l’abbinamento camicia di jeans e pantaloni a zampa, da completare con accessori in cuoio, dalla cintura alla borsa.

Il vero outfit perfetto dell’estate, e di questo mese in particolare, si presenta in realtà nella combinazione di due colori: bianco cocco e arancione.

Ne risulta un look dai toni decisamente esotici, che molto ricordano quelli di un cocktail colorato e che si presta a più occasioni.

Ad esempio, in città scegliamo camicia arancione su pantalone di lino bianco, mentre ad un matrimonio preferiamo un abito vitaminico con slingback e borsa bianca.

A proposito di accessori, il modello di calzatura che non può mancare nell’armadio di giugno, secondo gli esperti di tendenze, sarebbero le friulane.

Sembrerà strano, perché rientrano a pieno titolo tra i must della stagione invernale, ma in realtà nulla vieta di sfoderarle anche in questa stagione.

Del resto, sono più comode dei sandali alti e anche più igieniche, visto che il piede risulta più riparato dal contatto con l’asfalto.

Abbiniamole con una gonna midi e una camicia in seta e il nostro look da ufficio sarà veramente invidiabile.

Da non sottovalutare nemmeno la maglietta della squadra del cuore, premiata dalle passerelle e facile da abbinare a jeans e mules alte.

