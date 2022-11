È considerato il cibo più sano al Mondo ma sono in pochi quelli che lo mangiano frequentemente

C’è un famoso adagio che dice che la salute vien mangiando. Il che sembrerebbe fare a pugni con tutti quelli che profetizzano digiuni e diete. In realtà, la frase vorrebbe suggerire di imparare a conoscere meglio le proprietà nutritive dei vari alimenti.

Perché, spesso, ignoriamo di avere una riserva d’oro, in termini di benessere, nella nostra dispensa. Oppure, facendo la spesa, non diamo importanza a cibi che, invece, sarebbero un vero toccasana per il nostro corpo. Anche se, va detto, dopo la pandemia, le persone sono decisamente più attente a quello che mangiano e, soprattutto, come lo fanno.

Sono innumerevoli le proprietà di questo alimento che uno studio ha premiato come più sano al Mondo

In realtà, tutti gli alimenti, chi più, chi meno, hanno delle proprietà benefiche per il nostro organismo. E non solo la classica mela che toglie il medico di torno e non solo. Però, solo uno è considerato il cibo più sano al Mondo, almeno secondo uno studio pubblicato, qualche tempo fa, da una importante rivista scientifica. Ed è incredibile scoprire quale sia questo alimento, certamente inaspettato per meritarsi il titolo di più sano di tutti.

Ebbene, lo studio pubblicato su Preventing Chronic Disease non ha dubbi nell’assegnare il titolo a una verdura particolare, dalla foglia verde. Che, in generale, dovremmo sempre consumare, perché le verdure con la foglia verde hanno proprietà che le fanno, realmente, delle grandi alleate per la nostra salute. Eppure, ce n’è una che lo è un poco di più delle altre, almeno secondo questi ricercatori.

Di cosa si tratta

E la risposta su quale sia il cibo più sano al Mondo è il crescione. Grazie a delle proprietà nutritive che lo fanno unico tra tutte le verdure a foglia verde. Del resto, già nell’Antico Egitto avevano capito quanto fosse prezioso. Prima di tutto, è un cibo molto ricco di vitamina C. In più, mangiandolo, faremo il pieno di antiossidanti, sali minerali, ferro. Grazie anche alla vitamina A sarebbe prezioso per il sistema immunitario.

E le sue proprietà lo renderebbero prezioso anche per le ossa. Non solo. Ha vitamina K che avrebbe effetti protettivi per prevenire eventuali danni al cervello. Insomma, per tutta una serie di ragioni, non dovrebbe mai mancare, dalla nostra tavola, del crescione. Che, tra l’altro, è anche facile da coltivare, nel caso avessimo un piccolo orto o anche nel vaso. Essendo resistente al freddo, è sempre disponibile per tutto l’anno.

È considerato il cibo più sano al Mondo ed ecco come andrebbe mangiato

In realtà, il crescione potrebbe essere consumato come una semplice insalata. Ovvero, crudo, magari condito con del succo di arancia. Insomma, perfetto per chi, in cucina, è un disastro e fa attaccare il riso. Se, invece, volessimo renderlo ancora più saporito, ci sarebbe una salsa che farebbe al caso suo. Che non prescinde dalla senape, altro condimento ottimo per il crescione.

Ne bastano due cucchiai, da unire a 10 grammi di maionese e, altrettanti, di aceto e olio di oliva. Non solo, ovviamente. Possiamo metterlo nel pane. Volendo, potremmo cuocerlo, aggiungendolo a una minestra. Con un rischio, però. Ovvero che, cuocendolo, finiremmo per perdere quell’aroma tipico, a partire da quel sapore quasi piccante che lo rende unico.