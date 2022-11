Ecco le 10 regole da seguire per chi soffre di diabete durante le vacanze natalizie

Dicembre oltre ad essere un mese in cui si respira l’atmosfera magica del Natale è anche il mese dedicata alla famiglia e agli amici. Durante le feste natalizie si creano infatti tantissime occasioni per riunirsi e festeggiare tutti insieme. Ma anche per fare qualche gita fuori porta per visitare uno dei tanti mercatini di Natale in Europa, approfittando di qualche giorno di vacanza. Aumentano i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici e conseguentemente anche le tentazioni a tavola. Per chi deve seguire un regime dietetico sano questo periodo mette davvero a dura prova, in particolar modo chi è affetto da diabete. Peraltro un’alimentazione ricca di grassi aumenta il rischio di sviluppare questa malattia soprattutto per chi ne ha familiarità. Infatti si riconoscono tra le cause della malattia un’interazione tra fattori genetici e fattori ambientali come cattive abitudini alimentari e vita sedentaria.

Quali sono i rischi per la salute

Il diabete è una malattia cronica caratterizzata da un eccesso di zuccheri nel sangue, denominata iperglicemia. Si definisce una malattia subdola in quanto la presenza di iperglicemia non dà sintomi che purtroppo compaiono quando è già presente da anni. La costante presenza di valori glicemici alterati può aumentare il rischio di complicanze macro e micro-vascolari. Purtroppo le complicanze del diabete possono portare a danni anche gravi per la salute, che possono dare diritto ad ottenere l’invalidità. In particolare, danni neurologici, oculari che possono compromettere talmente tanto la vista da determinare la cecità, renali che potrebbero portare in casi estremi alla dialisi. Infine danni cardio-cerebrovascolari, che potrebbero provocare un infarto miocardico o cardiopatia ischemica o ictus cerebrale.

Ecco le 10 regole da non dimenticare durante le feste di Natale

Per chi soffre di diabete pertanto è fondamentale non abbassare la guardia e seguire poche e semplici regole, senza rischi per la salute. Si tratta di regole, consigliate dagli esperti, basate principalmente sul buon senso. Queste consentono il mantenimento di un buon controllo del metabolismo senza rinunciare ai piaceri della tavola. La prima regola è stare attenti alle porzioni, ciò consentirà di assaggiare tutti i piatti, poi misurare spesso la glicemia, prima e dopo i pasti. Terza regola è bere tanta acqua ed evitare alcolici e/o bevande zuccherate. Altra regola fondamentale è assumere verdura all’inizio e durante i pasti per sentirsi sazi e limitare l’assorbimento di zuccheri.

Cercare poi di fare piccoli spuntini con frutta o cereali integrali, utilizzare l’olio evo per condire e mettersi in movimento dopo un pasto sostanzioso. Altra regola è fare attenzione a frutta secca e dolci che sarebbe preferibile non consumare dopo i pasti per evitare un aumento del carico glicemico. Infine sarebbe opportuno prediligere metodi di cottura sani, come a vapore, al forno e alla griglia e ritornare a regime dopo i giorni di festa. Pertanto ecco le 10 regole da tenere sempre a mente durante le tanto attese vacanze natalizie. In tal modo anche chi soffre di diabete non dovrà rinunciare a stare a tavola con familiari e amici.