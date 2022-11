Oltre che in cucina le mele sono utili per la bellezza, ma occhio ad abusarne

Una mela al giorno leva il medico di torno, si usa dire. E, in effetti, come nella nostra alimentazione, la mela non dovrebbe mai mancare dalla tavola. Del resto, ha delle proprietà e dei benefici ai quali è difficile resistere.

Del resto, anche i siti specializzati offrono un quadro preciso di quello che apporta mangiare mele con regolarità al nostro organismo. Con una precisazione. Sarebbe meglio mangiare la polpa, rispetto a berne solo il succo. Questo perché nella buccia si trovano concentrati i suoi micronutrienti. Così come se volessimo avere un maggiore apporto di fibre.

Per chi avesse il colesterolo alto, la mela è una grande alleata

Essendo un alimento dal basso contenuto calorico e di grassi, la mela è perfetta per chi è a dieta. Oltre per chi avesse dei problemi cardiovascolari, avendo un apporto limitato anche di sodio. Per chi ha il colesterolo, poi, la mela è ottima alleata, grazie alla pectina.

Così come per chi avesse problemi di dissenteria, la pectina è, certamente, un ottimo aiuto. Mangiare mele va benissimo per chi ha la febbre ed è costipato. Insomma, la mela è utile per molte patologie.

Quando non dovremmo mangiarle

Oltre che in cucina, le mele sono utili per tante cose, insomma. Attenzione, però, a non abusarne. Uno potrebbe essere allergico con possibili conseguenze come orticaria e asma. In più, se si esagerasse nel loro consumo, potrebbero avere creare delle controindicazioni.

In particolare, crampi allo stomaco, gas, gonfiore di stomaco, diarrea. Questo, sempre in caso di consumo esagerato o, va ribadito, in caso di intolleranza a particolari principi attivi. Che poi, siamo convinti che le mele siano un frutto, ma non è così.

Oltre che in cucina, le mele sono utili per la bellezza, magari per fare una maschera per il viso

Come detto, le mele sono universali e possono essere usate non solo in cucina, ma anche per il beauty. Ad esempio, potremmo sfruttarle per fare del peeling al corpo. Basta unire a mezzo chilo di yogurt un bicchiere di succo di mela. Mescoliamo e applichiamo sul corpo per 30 minuti e poi sciacquiamo.

Va benissimo anche per il nostro viso. Prendiamo una mela e frulliamola. Anche in questo caso, aggiungiamo 10 grammi di yogurt bianco e del miele. Mescoliamo e applichiamo la maschera anti age sul nostro viso per circa 15 minuti. Sciacquiamo e idratiamo con una crema.