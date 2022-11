Come si curerebbero alla perfezione le ragadi a mani e piedi con ottimi rimedi naturali

Le ragadi sono delle ferite, dei piccoli tagli che si formano sulla pelle. Una volta compreso cosa sono, è utile sapere che possono comparire in diverse zone del corpo come a mani e piedi, ma anche alle labbra, per non parlare delle fastidiose ragadi anali. Trattandosi di ferite possono essere molto fastidiose e dolorose a seconda della profondità e della zona in cui compaiono.

Quando si manifestano sulle mani e sui piedi, in particolare, significa che la membrana della pelle si è indebolita. Questo può succedere molto spesso soprattutto sulle mani. È una zona del corpo particolarmente esposta ad agenti esterni e a contatto con tutti i tipi di sostanze.

Queste ferite devono essere curate e rimarginate. Molte persone vogliono sapere come si curerebbero alla perfezione le ragadi in modo assolutamente naturale. Lo vedremo qui di seguito, ma con la precisazione di andare prima sempre dal proprio medico o consultarlo.

Infatti, a seconda delle condizioni delle ferite e dei tagli, potrebbe essere necessario intervenire per evitare un’infezione. È sempre molto importante curarsi nel modo giusto e cercare di prevenire alcune condizioni non sottovalutando mai i segnali che il corpo ci manda.

Come si curerebbero alla perfezione le ragadi in modo del tutto naturale

Ci sono alcuni ingredienti o alcuni prodotti che si prestano molto bene alla cura di queste piccole ferite. Ecco, ad esempio, come curare in modo naturale le ragadi alle mani:

burro di karitè: prima di andare a dormire può velocizzare la cicatrizzazione e la guarigione delle ferite migliorando l’idratazione delle mani;

olio d’oliva: è efficace se massaggiato delicatamente sulle ferite;

olio naturale: tutti i tipi di olio naturale servono per idratare e per rafforzare la pelle;

aloe vera: nella sua forma in gel si può applicare fino a tre volte al giorno per dare sollievo e aiutare la guarigione.

Invece, ecco come curare le ragadi ai piedi:

olio vegetale: può essere di oliva o di cocco, tra gli altri, applicandoli sempre prima di andare a dormire per concedere tutto il tempo necessario;

limone: utile per le screpolature e per ragadi cicatrizzate, basta metterne il succo in acqua tiepida e immergere i piedi una decina di minuti;

farina di riso: si può spalmare sulla pelle, con l’aggiunta di un po’ di aceto, e poi mettere i piedi in acqua calda;

miele: una tazza in acqua calda dove immergere i piedi per una ventina di minuti potrebbe essere un vero toccasana per la guarigione di ragadi e screpolature dei piedi;

banana: la polpa di questo frutto va applicata sulle ferite per permettere alla pelle di assorbire tutti i nutrienti;

glicerina e acqua di rose: in parti uguali possono idratare e nutrire la pelle con vitamine necessarie a combattere carenze, infiammazioni e batteri.

Come prevenirle

Cosa fare per prevenire questo problema e non dover cercare soluzioni per curarlo? Gli esperti consigliano di usare, per prima cosa, i guanti quando si devono maneggiare sostanze particolari. Inoltre, bisogna proteggere adeguatamente mani e piedi dal freddo invernale con guanti e calzini di lana.

È molto utile mantenere la pelle sempre molto idratata con una crema idratante. È molto importante lavarsi spesso piedi e mani, ma con detergenti delicati, non aggressivi, per non ottenere l’effetto contrario.