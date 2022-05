Due laghi circondati dalla pineta e straordinari frutti di bosco col gelato, il borgo dei presepi è l’ideale per una gita coi bambini

Chi è alla ricerca di un luogo dove recarsi per una gita con i bambini, potrebbe valutare come meta questo fantastico borgo.

Ci troviamo in Trentino, a pochi chilometri dal capoluogo. La località di cui parleremo si raggiunge tramite pochi minuti di strada, la Statale della Valsugana. Proseguendo si può raggiungere il Lago di Caldonazzo che è il lago adorato dai tedeschi e dagli olandesi. Svoltando invece, per la Val di Cembra dovremo percorre una breve strada asfaltata e molto agevole. Dopo soli tre tornanti ci troveremo immersi in uno scenario da favola. Al centro del vivace abitato di Baselga di Pinè troviamo il Lago Serraia, dalle acque blu intenso.

Il Lago di Serraia e il Lago Piazze

Di questi due laghi circondati dalla pineta, il primo è il lago di Serraia con un parcheggio che è direttamente di fronte al lago. Un camminamento piastrellato e verdeggiante dotato di panchine, dove prendere il sole conduce, sempre costeggiando il lago, all’interna della pineta. Una passeggiata adatta ai bambini, alle carrozzine e ai passeggini. Il lago stupisce per il suo blu intenso e il luccichio del sole che si specchia nelle sue acque.

Il lago di Serraia è balneabile e si praticano sport come la canoa, il dragonboat o windsurf.

Un sentiero conduce al secondo lago, il Lago delle Piazze. Quando siamo giunti qui è irrinunciabile una passeggiata per le viuzze di Bedollo. Qui splendidi chalet mettono in mostra cascate di fiori di ogni colore.

I frutti di bosco e il ghiaccio

La Valle di Cembra è famosa per la coltivazione dei piccoli frutti: lamponi, mirtilli, more e fragoline di bosco. Sono numerosi i locali che dove si possono gustare in macedonie rosse e nere. Lungo il percorso si trova anche un’agrigelateria dove si può assaggiare un ottimo gelato con frutti di bosco a profusione. Da provare anche lo strudel caldo o le cheesecake naturalmente con i piccoli frutti.

Baselga di Pinè è celebre anche per essere il paese dell’Ice Rink dove si allenano molti campioni internazionali di pattinaggio. Qui è cresciuto il campione locale di pattinaggio velocità, Matteo Anesi, oro olimpionico.

Infine in questo splendido borgo, in inverno, possiamo visitare una rassegna di presepi molto suggestiva per le vie del centro. Per trascorrere una giornata di relax questi due laghi circondati dalla pineta e straordinari frutti di bosco col gelato da gustare, sono l’ideale.

