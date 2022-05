Per le vacanze, molti italiani non scelgono né la montagna né il mare. Prediligono le tranquille rive degli innumerevoli laghi nostrani. In questo articolo raggiungeremo con il nostro racconto le rive di un lago trentino che pochi italiani conoscono. Al contrario, è uno specchio d’acqua molto frequentato e amato dai turisti stranieri. Ci stiamo riferendo al Lago di Caldonazzo in Trentino.

È il lago adorato dai tedeschi e dagli olandesi ed un paradiso per le acque cristalline, i camper e la canoa

Il Lago di Caldonazzo si trova in Valsugana. La località lacustre si raggiunge tramite una strada statale che da Trento oltrepassa Pergine Valsugana e giunge al lago. La vicinanza al capoluogo di Provincia e al terzo Comune per abitanti in Trentino, ossia Pergine Valsugana, rende la zona servita e molto frequentata. I turisti tedeschi e olandesi, oltre al Lago di Garda, adorano soggiornarne in questo luogo. In particolare apprezzano le ottime strutture per i camper con aiuole attrezzate e servizi igienici confortevoli. Per i campeggiatori dobbiamo però segnalare che è la migliore struttura per campeggiatori non è a Caldonazzo. Infatti il Camping Vidor è stato eletto miglior campeggio d’Italia 2022, questo secondo un’autorevole classifica che lo ha definito come dotato di ogni comfort. Si trova in Val Fassa. Il Lago di Caldonazzo, però vanta ben 4 Bandiere blu e acqua placida e pulitissima.

Il paradiso degli sport acquatici

Questo Lago incastonato fra le colline dal verde rigoglioso è la meta preferita da chi pratica sci nautico e vela. Non dimentichiamo poi che è una località gettonatissima per la canoa, sup, ma anche diving o windsurf. Il vento non è l’Ora del Garda ma Caldonazzo è comunque ventilato per praticare gli sport velici. Anche la pesca sportiva è consentita e praticata. Non solo sport d’acqua però. Gli amanti d trekking e della mountain bike troveranno numerosi percorsi ben tenuti per raggiungere ad esempio Bosentino o Levico Terme. Levico e Vetriolo sono noti centri termali.

Caldonazzo e i piccoli frutti

La Valsugana è nota per la coltivazione dei frutti di bosco. More, lamponi, fragole e mirtilli sono alcune delle delizie che si possono assaggiare in uno dei tanti locali della zona. Sono numerose le aziende agricole con vendita diretta al pubblico.

