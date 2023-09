Dove trovare abiti eleganti per un matrimonio in autunno: ecco i modelli più belli a meno di 60 euro

Non è sempre facile trovare un abito da cerimonia bello, raffinato e soprattutto economico. Di solito questi vestiti hanno un costo elevato che non sempre possiamo permetterci. Per evitare di avere il conto in rosso, ecco alcune soluzioni che costano meno di 60 euro.

L’autunno è una stagione perfetta per organizzare un matrimonio. Le giornate sono ancora abbastanza calde e i prezzi molto convenienti.

In particolare, settembre è un mese di transizione e questo può mettere in crisi molti invitati che non sanno cosa indossare.

In effetti, le temperature in questo periodo sono un po’ ballerine. Ci sono giorni caldissimi e altri decisamente piovosi e più freschi. È importante quindi trovare l’outfit giusto per l’occasione ma anche risparmiare e non spendere molti soldi.

Dove trovare abiti eleganti per un matrimonio in autunno: dai un’occhiata qui!

Non preoccuparti con questi consigli sarà facilissimo trovare la mise perfetta.

Se vuoi evitare di comprare un coprispalle o un blazer, prediligi gli abiti con le maniche lunghe. Ampie o attillate.

Nella nuova collezione di Mango potrai trovare una vasta scelta di abiti di vari colori e fantasie. Il prezzo si aggira intorno ai 60 euro. Ma se sei fortunata potrai anche scovare qualche vestito ancora in saldo e fare un vero e proprio affare.

Anche sul sito di Asos, puoi trovare dei prezzi molto vantaggiosi. Nella sezione interamente dedicata agli abiti da cerimonia per invitate, hai solo l’imbarazzo della scelta.

Ad esempio, ci sono dei vestiti che, pur avendo la manica lunga, lasciano le spalle scoperte. Come il “Vestito lungo bordeaux con scollo arrotondato” che ha delle maniche a sbuffo e delle spalline sottili sul retro. Il suo costo è di 79,99 euro. Ma se dai un’occhiata al sito, potrai trovare qualche modello a meno di 60 euro. Ecco, dove trovare abiti eleganti per un matrimonio in autunno, senza spendere una fortuna.

Non solo vestiti

Se non ami gli abiti allora la soluzione giusta per te è la jumpsuit. Non è la classica o la banale tuta intera, ma è un capo comodo, elegante e perfetto per tutte le occasioni.

Potrai trovare tantissimi modelli visitando il sito bonprix. Ad esempio, la “Tuta elegante con volant” ha un prezzo di soli 29,99. La parte superiore è di bel rosa chiaro, mentre il pantalone è di colore nero.

La tuta elegante con scollo all’americana, invece, è di colore blu. Con la parte superiore in pizzo e la parte inferiore con stampa a fiori. Il prezzo è di 46,99.