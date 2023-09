Quanto costa organizzare un matrimonio? Ti svelo tutti i trucchetti per risparmiare senza rinunciare a niente 

I matrimoni costano troppo? Hai un budget limitato? Scopri come tagliare le spese e fare un figurone.

A tre anni dal primo lockdown, la vita sembra essere tornata quella di prima. Ci siamo lasciati alle spalle tutte le restrizioni, le misure di distanziamento, le chiusure forzate, ecc.

Sappiamo bene che la pandemia ha creato problemi non solo a livello sanitario, ma anche economico. Alcuni settori hanno subito danni incalcolabili.

Il settore wedding, ad esempio, ha avuto un vero e proprio crollo. Fotografi, aziende tessili, sale ricevimenti si sono fermati per mesi senza sapere quando ricominciare.

Fortunatamente, adesso, il settore dei matrimoni è in un’ottima ripresa.

L’estate, poi, è il periodo scelto da molte coppie per convolare a nozze. In particolare, settembre è un mese perfetto per sposarsi. Le temperature sono più miti e i prezzi molto convenienti.

Quanto costa organizzare un matrimonio: tutti i prezzi

Sappiamo bene quanto sia dispendioso organizzare il proprio matrimonio. Il costo è estremamente variabile, ma si aggira intorno ai 25.000/30.000 euro.

Facciamo un po’ di conti. Per il pranzo o la cena si spendono tra gli 80 e i 200 euro ad invitato.

Non c’è matrimonio senza decorazioni floreali sia in chiesa che nella sala ricevimenti. Anche il costo di questo servizio incide molto sul budget, infatti si aggira intorno ai 1.500/2.000 euro.

Per non parlare delle bomboniere. Il loro costo va da un minimo di 10 euro fino a 30 euro.

L’abito della sposa, poi, può anche superare i 5.000 euro.

Musica, noleggio auto, fotografo, ecc. Insomma, ecco quanto costa organizzare un matrimonio.

Ecco come risparmiare: abito, bomboniere, segnaposto e partecipazioni

Ma c’è un modo per risparmiare? Certo, si può organizzare un matrimonio anche senza sborsare una fortuna.

Innanzitutto, stabilisci un budget e fai una lista delle priorità.

Ora, per iniziare a risparmiare puoi scegliere strategicamente una data in bassa stagione (da ottobre a marzo) e un giorno infrasettimanale. Vedrai che i prezzi saranno più bassi.

Per l’abito da sposa puoi approfittare dei saldi o, perché no, noleggiarlo. Inoltre, compra delle scarpe che puoi riutilizzare anche dopo la cerimonia. I gioielli potresti chiederli in prestito. Mamma, suocera, zie saranno felici di aiutarti.

Risparmia sulle bomboniere comprandole online oppure, se hai tempo, realizzale con le tue mani. Ad esempio, potresti preparare delle marmellate fatte in casa, realizzare un sacchetto pieno di erbe aromatiche o regalare una piantina grassa.

Anche i segnaposto puoi realizzarli con le tue mani. Pensa ad un origami, oppure un semplice rametto di lavanda con un cartoncino che riporta il nome dell’invitato.

Stesso discorso per le partecipazioni di matrimonio. Puoi crearle al computer e stamparle in casa.

Altre idee per un organizzare un matrimonio low cost

Passiamo alla sala ricevimenti. Evita di scegliere una sala lussuosa ma prediligi gli agriturismi. Opta, poi per un buffet o una cena, che costano meno del pranzo.

Per abbattere i costi, preferisci dei cibi locali e il vino della casa.

Vuoi risparmiare sui fiori? Ecco quelli più economici: gerbere, ranuncoli, margherite, camelie.

Ricorda di riutilizzare le decorazioni della chiesa anche per il ristorante.

Invece di noleggiare la macchina, puoi chiederla in prestito a qualche familiare o amico.

Infine, chi lo ha detto che il bouquet della sposa deve essere necessariamente realizzato con i fiori freschi? Rendilo originale scegliendo delle piume, dei fiori di carta o quelli di stoffa.