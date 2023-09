Risparmia soldi cucinando così le uova. Ecco un piatto da chef stellato che ti fa spendere 2 euro: parola di Carlo Cracco

È possibile preparare un grande piatto spendendo pochissimo? La risposta è sì. Non servono ricette elaborate e costose per portare a tavola un piatto gourmet. La ricetta che ti proponiamo oggi è frutto della mente di uno dei più grandi chef italiani: Carlo Cracco.

Al giorno d’oggi tutti noi facciamo attenzione al risparmio. Il costo della vita è ogni giorno più caro e il prezzo della spesa può incidere moltissimo sul bilancio mensile. Per risparmiare, possiamo usare ingredienti di stagione ed alimenti poveri, come farina, pane e uova.

Proprio queste ultime, le uova, sono un ingrediente che non manca mai in cucina perché usate per cucinare piatti dolci e salati di ogni tipo.

Carlo Cracco, rinomato chef di fama internazionale e personaggio televisivo, ha fatto di un semplice uovo un piatto ricercato e da intenditori.

Possiamo replicarlo a casa senza fatica, in modo veloce e spendendo davvero pochissimo: mettiamoci al lavoro!

Risparmia soldi cucinando così le uova: bastano soli 4 ingredienti

Per preparare questo piatto servono 5 minuti e gli ingredienti che useremo probabilmente li hai già in casa.

2 tuorli;

100 gr di pangrattato;

500 ml di olio di semi per friggere;

un pizzico di sale.

Come vedi, questi ingredienti sono tra quelli sempre presenti in dispensa. In caso dovessi acquistarli, non spenderai comunque più di 2 euro. 2 uova costano circa 60 centesimi, mentre mezzo litro di olio di semi circa 1,30 euro. Il pangrattato puoi prepararlo in casa facendo tostare dei pezzetti di pane raffermo in padella o al forno per 10 minuti e poi tritarli finemente.

Si prepara in 5 minuti ed è una sfiziosa ricetta anti-spreco

Inizia prendendo una pirofila nel quale versare uno strato spesso circa mezzo centimetro di pangrattato. Con le mani crea due piccole conche che serviranno per ospitare i tuorli.

Adesso dividi gli albumi dai tuorli e adagia soltanto questi ultimi nel pangrattato. Muoviti con delicatezza perché i tuorli devono rimanere interi.

A questo punto, ricopri con estrema delicatezza i tuorli con il pangrattato. Riponi la pirofila nel congelatore e lascia riposare le uova per almeno 2 ore.

Versa l’olio per friggere in un tegame e portalo ad una temperatura di circa 180 gradi. Recupera il recipiente dal freezer e, usando una spatola oppure una paletta forata, preleva un tuorlo alla volta. Quando l’olio sarà caldo a sufficienza, adagia con cura un tuorlo e fallo cuocere per circa 60-70 secondi.

Rimuovi il tuorlo e fai la stessa cosa con il secondo. Salali e adagiali su un piatto da portata.

Risparmia soldi cucinando così le uova che potrai accompagnare con un delicato puré di patate oppure con una ricca insalata mista. Servi le uova ben calde e quando le romperai con una forchetta, l’involucro di pangrattato libererà il tuorlo ancora morbido.