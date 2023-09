Sembra una reggia la lussuosa villa di Roberto Mancini a Jesi. In questi 5 comuni le case costano meno

Altro che ville faraoniche a costi elevatissimi, come la residenza lussuosa di Mancini. Ecco dove comprare casa a prezzi convenienti

Non è necessario oltrepassare l’oceano per ammirare le ville faraoniche dei vip americani, anche in Italia molti personaggi famosi vivono in residenze mozzafiato. Sono sparse in tutta L’Italia e, sia gli interni che gli esterni, presentano dettagli lussuosi, che pochi possono concedersi. Si trova in provincia di Ancona, nel comune dov’è nato, la straordinaria dimora dell’ex C.T. della Nazionale Roberto Mancini. Non è raro vedere qualche appassionato di calcio avvicinarsi e curiosare gli esterni della sua grandissima villa, soprattutto per rendergli omaggio. Il patrimonio accumulato in questi anni sembra essere considerevole, contando che lo stipendio come C.T in Italia sarebbe stato di 3 milioni di euro a stagione. Mancini, però, avrebbe altre fonti di reddito, come una società immobiliare e diverse proprietà.

Sembra una reggia la lussuosa villa di Roberto Mancini, ecco i dettagli signorili di gran classe

L’abitazione di Jesi è davvero incredibile, gli esterni sono in pieno stile antico ed una lunga scalinata imperiale porta all’ingresso della villa, rosso mattone. Immenso è il giardino che la circonda e si nota una struttura di dimensioni ridotte, che potrebbe essere una sorta di dependance. La casa è a più livelli, distinti da colorazioni diverse, il piano inferiore è rosso, quello superiore color crema. Le imponenti finestre hanno delle eleganti persiane, alcune sono rettangolari, altre sono ad arco, molto raffinate. Sicuramente gli interni saranno altrettanto di classe e signorili, dettagli che aggiungono zeri al suo valore, perché sembra una reggia la lussuosa villa di Roberto Mancini. Ma quanto costa acquistare una casa a Jesi? I prezzi variano in base alla zona, le residenze in media costano poco più di 1.300 euro al metro quadro, più care nella zona residenziale Colle Paradiso.

Prezzi più bassi in 5 località

Se siamo alla ricerca di case, settembre potrebbe essere il mese adatto per fare un buon affare, nonostante l’aumento dei prezzi. Quindi perché non valutare l’acquisto in uno di questi luoghi? Secondo diversi portali immobiliari potremmo acquistare casa a prezzi convenienti a Mosso, in provincia di Biella. In questo grazioso comune piemontese le abitazioni potrebbero costare poco meno di 370 euro al metro quadro. A Pontecorvo, meraviglioso borgo laziale immerso nella Valle del fiume Liri, il prezzo sarebbe di circa 398 euro al metro quadro. Si aggira intono ai 420 euro al metro quadro il prezzo delle abitazioni a Berra, vicino Ferrara, ed a Montegiordano, in provincia di Cosenza. Circa 435 euro al metro quadro, invece, a Perosa Argentina, in provincia di Torino.