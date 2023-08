Pazzesche queste scarpe con il tacco amate da Lady Diana: ecco dove trovarle scontate e a poco prezzo

Lady Diana era una donna raffinata, glamour e sempre perfetta. Un’icona di stile che con coraggio e audacia ha abbandonato le rigide regole di palazzo e i vincoli reali. Studiava l’outfit nei minimi particolari, abbinando alla perfezione vestito, scarpe e accessori.

In particolare, amava molto un tipo di calzatura ancora molto attuale e di tendenza. Scopriamo di quale modello si tratta e dove acquistarlo in super sconto.

Proprio come certi capi di abbigliamento, ci sono delle scarpe che non passano mai di moda.

Ad esempio, alcuni modelli di sneakers sono diventati dei veri e propri oggetti iconici. Un classico senza tempo che si rinnova di stagione in stagione.

Pensiamo alle mitiche Stan Smith, marchiate Adidas. Dallo stile minimal ed essenziale, sono diventate famose negli anni ’60.

Chi non ha mai indossato delle Converse Chuck Taylor 70. Negli anni ’70 erano le calzature preferite dai punk e dai cantanti e non sono mai passate di moda.

Non solo sneakers, ma nell’elenco rientrano anche le décolleté, quelle con il tacco sottile.

Non dimentichiamo il mocassino. Una calzatura bassa e versatile che non dovrebbe mai mancare nella scarpiera.

Pazzesche queste scarpe con il tacco amate da Lady Diana e non solo

Nell’elenco di scarpe che non sono mai fuori moda, ci sono anche le bellissime slingback.

Un mix perfetto tra sandalo e décolleté con il tacco medio. Sono caratterizzate da un cinturino che lascia scoperta la caviglia e il tallone.

Le slingback sono chiuse sul davanti e aperte da dietro ma possono essere indossate anche in inverno.

Queste scarpe comode slanciano le gambe.

Le slingback sono delle calzature molto amate dalle star, ma erano anche le preferite di Lady Diana.

Una principessa sempre impeccabile, elegante e raffinata.

Negli anni ’90 aveva sviluppato una vera ossessione per queste scarpe che indossava in vari colori. Come dimenticare le slingback in raso celeste firmate Jimmy Choo, che Lady Diana indossava nel 1997 alla prima de “Il lago dei cigni”. Oppure la versione argentata, sfoggiata in diverse uscite pubbliche.

Naturalmente la principessa indossava delle slingback firmate dagli stilisti più famosi.

Super sconti e offerte

Pazzesche queste scarpe con il tacco amate da Lady Diana, ma non tutti hanno la possibilità economica di comprarle firmate. Niente paura ecco alcuni modelli che puoi acquistare a poco prezzo sia on line che direttamente in store.

Diamo un’occhiata al sito internet di Zara. Qui puoi trovare tantissimi modelli e colori. Hai solo l’imbarazzo della scelta. Anche i prezzi sono molto accessibili. Ci sono slingback da 59,95 euro, ma anche quelle in super sconto a 5,95 euro.

Passiamo al brand Primadonna. Nere, fucsia, azzurre. Con il tacco alto oppure comodo. Puoi trovare facilmente il modello che fa per te e anche degli sconti che arrivano fino al 70%. Le slingback firmate Primadonna hanno dei prezzi molto contenuti che partono da 17,99 euro fino ad arrivare a 69,99 euro (calzature non in sconto).

Anche Bershka è un brand di abbigliamento e calzature molto amato. Se dai un’occhiata al loro sito internet potrai trovare delle offerte davvero imperdibili.