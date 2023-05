Dove si produce la Heineken e quale posizione occupa nella classifica delle birre più vendute

Azienda olandese fondata nel 1864 da Gerard Adriaan Heineken, la Heineken è arrivata a possedere 165 siti produttivi in oltre 70 paesi. È stato in passato il marchio principale in Europa e il secondo nel Mondo dopo la fusione con altri marchi importanti come Birra Moretti e Ichnusa. Ecco tutte le curiosità.

Nata dopo l’acquisto di una piccola birreria di Amsterdam e trasformata presto in prodotto industriale, la Heineken è diventata negli anni una delle birre più apprezzate dagli appassionati. La società è oggi quotata in borsa e posseduta dalle famiglie Heineken e Hoyer. Produce oltre 200 milioni di ettolitri di birra dal Messico alla Cina fino agli Stati Uniti.

Nei 165 siti in cui si produce la birra Heineken, l’organizzazione societaria ha numeri rilevanti. Per esempio in Italia gli impiegati sono 3.000 e la produzione di birra arriva a 5,5 milioni di ettolitri. Sul nostro territorio nazionale i siti di produzione sono 4 cioè Comun Nuovo a Bergamo, Pollein ad Aosta, Massafra a Taranto e Assemini in provincia di Cagliari. La Heineken è presente in Italia da oltre 40 anni, da quando è avvenuta l’acquisizione del marchio Dreher nel 1974.

Gusto inconfondibile

Se vogliamo sapere dove si produce la Heineken dobbiamo munirci di mappamondo perché la sua diffusione è planetaria. Uno dei motivi del tanto successo è il suo gusto. Si tratta di una birra lager che in gergo tecnico significa a bassa fermentazione e a basse temperature di fermentazione. Il gusto pulito di malto d’orzo e luppolo è inconfondibile perché la rende facile da bere. Se provassimo ad annusarla scopriremo profumi vegetali in cui è proprio il luppolo a dominare.

È la più conosciuta birra bionda olandese, nota in tutto il Mondo grazie alla sua classica bottiglia verde e al logo rappresentato da una stella rossa. Ha una gradazione di 5,0% vol. Non si tratta di una birra ad alta gradazione. Il sapore leggero che nasconde note dolci e fresche la rende una birra perfetta da consumarsi durante i pasti.

Dove si produce la Heineken e come fa la birra ad avere una qualità così elevata

La Heineken è famosa per le sue campagne pubblicitarie creative tanto da aver vinto numerosi premi tra cui per ben 2 volte il Creative Marketer of the Year Award. Nella classifica delle birre più vendute occupa la settima posizione davanti alla birra Harbin che è orientale e dietro la Yanjing anch’essa orientale e birra ufficiale della Cina. Sempre dalla Cina arriva anche la birra più venduta al Mondo. Si tratta della Snow che ha un volume di vendite sul mercato mondiale del 5,4% rispetto al totale.

Il 1 gennaio 1968 apparve nelle tv olandesi il primo spot della Heineken e dopo quella data l’impegno marketing dell’azienda andò aumentando. Nel 1999 il marchio Heineken venne nominato Marchio del Secolo e Alfred Heineken venne proclamato pubblicitario del secolo. Ogni mese le fabbriche Heineken sparse in giro per il Pianeta inviano un campione di birra in Olanda perché venga esaminato. Questo è il sistema adottato dall’azienda per garantire l’assoluta qualità del prodotto.