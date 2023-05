Tra gli strumenti di risparmio oggi più diffusi c’è sicuramente il libretto di risparmio postale (LRP). Un prodotto con tanti anni di storia alle spalle, nessun costo di attivazione e gestione (oneri fiscali esclusi) e la garanzia dello Stato sui soldi depositati. Parimenti importante, ai fini della sua diffusione, si rivela anche la capillarità dell’intermediario lungo tutto lo Stivale.

I LRP sono disponibili in diverse tipologie al fine di soddisfare le esigenze della clientela. Nello specifico oggi l’emittente prevede il libretto Ordinario, quello Giudiziario, il libretto dedicato ai minori e quello Smart.

È su quest’ultimo che spesso si “condensano” le offerte e/o promozioni speciali. Al momento in cui scriviamo ve ne sono due in particolare, di cui una gli sgoccioli e un’altra lanciata da poco. Vediamo di quali si tratta e di capire perché è un maggio d’oro per questo libretto di risparmio postale tra interessi alle stelle e la possibilità di vincere un soggiorno.

L’offerta Supersmart sullo Smart

Per chi ha intenzione di vincolare i risparmi sul libretto Smart, le attuali opzioni a disposizioni sono due. Una è l’ordinaria, che prevede una durata di 180 giorni e un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,50%.

La seconda è decisamente più ricca, con l’interesse lordo annuo a scadenza al 3,00%. Qui però il vincolo è a 300 giorni ed è riservata solo alla nuova liquidità come già visto. L’offerta Premium durerà fino all’8 maggio, quindi ha i giorni contati.

Al momento non è dato sapere se verrà rilanciata o meno nei giorni a venire e, in caso affermativo, a quali condizioni. Riteniamo, ma è solo un nostro parere, che la risposta possa essere affermativa. Sul mercato vi sono molti i prodotti concorrenti che offrono rendimenti allettanti sulle durate infrannuali. Per cui sarà il mercato a suggerire all’emittente di proporre alla clientela prodotti in linea con gli attuali rendimenti.

Maggio d’oro per questo libretto di risparmio postale tra interessi alle stelle e la possibilità di vincere un soggiorno

Un’altra promozione collegata a questo LRP riguarda il concorso “Abilita il libretto Smart in App” BancoPosta, attivo dal 20 aprile al 20 giugno 2023. L’operazione consente al titolare del libretto di gestire i risparmi direttamente dallo smartphone. L’abilitazione effettuata in questo periodo, in particolare, da modo di partecipare al collegato concorso che mette in palio 50 cofanetti Smartbox Momenti Prestige.

Sintetizziamo la meccanica sottostante la competizione. Il primo step prevede di scaricare o aggiornare l’app BancoPosta, il secondo quello di abilitare il libretto Smart in app BancoPosta. Al riguardo, il Regolamento del concorso (sul portale di Poste Italiane) dettaglia i passaggi da compiere per chi già possiede o non possiede il libretto Smart. Il terzo ed ultimo step, infine, prevede la registrazione alla competizione (entro il 20 giugno).

Una volta chiuso il concorso si stilerà un elenco di tutti i partecipanti regolarmente iscritti. Da questo si procederà all’estrazione di 50 vincitori, ad ognuno dei quali andrà un premio del valore di 499,90 € (fuori IVA). Ossia 1 cofanetto e-box Smartbox “Momenti Prestige”, un soggiorno presso un castello o hotel 4 e 5 stelle tra quelli disponibili.