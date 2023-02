Gli orologi più sottovalutati come alternativa ai Rolex: i marchi su cui investire nel 2023

Hanno costi elevati ma sono autentiche Formula 1 nel campo dell’orologeria. Dai marchi più ambiti a quelli alternativi, questi gli investimenti su cui puntare.

Quando pensiamo a un orologio di classe il marchio Rolex è il primo che ci viene in mente. Marchio che rappresenta il Mondo del lusso per antonomasia, ha avuto testimonial eccellenti tra cui il grande campione svizzero di tennis Roger Federer. Alcuni modelli molto costosi hanno delle alternative valide, rappresentano un ottimo investimento e sono da sempre orologi sottovalutati. Vediamo 3 esempi utili per il 2023, spendere meno non significa per forza avere minore qualità o perdere in fascino ed eleganza.

Uno degli orologi più famosi è sicuramente il Rolex Daytona Zenith che troviamo a prezzi che partono da 19 mila euro per arrivare, nel caso dei modelli più rari, fino a 100 mila euro. Il Daytona Zenith si riconosce perché è più grande e ha 4 razze invece delle 3 dei modelli sottostanti. Ha 4 viti a microstella e spirale Breguet con pitone triangolare. La personalizzazione della Rolex del modello Zenith è ben visibile e avvicina visivamente questi orologi alla filosofia del marchio per quanto riguarda la produzione. Il modello che possiamo comprare al posto del Rolex Daytona è lo Zenith Chronomaster Sport.

Sport e immersioni ad altissimi livelli

Tra gli orologi più sottovalutati come alternativa ai Rolex, lo Zenith Chronomaster è il più iconico. Lo troviamo a un prezzo di 10 mila euro e al polso è comodo e raffinato. Ha 311 componenti tutti assemblati a mano con cura e precisione. Ha in comune con il Rolex una caratteristica fondamentale. La perdita di valore è ridotta al minimo grazie al diffuso prestigio del marchio.

Il Rolex Submariner è l’orologio subacqueo di riferimento. Entrato in commercio nel 1953 è impermeabile e arriva a 300 metri di profondità. Ha preso il posto dell’Oyster presentato nel 1926 di cui ha migliorato grazie alla tecnologia le doti di impermeabilità. I costi variano da 11 mila euro fino a 40 mila euro. L’alternativa migliore e più sottovalutata è l’Omega Railmaster semplice e pratico è stato creato nel 1957 su indicazioni del personale ferroviario. Certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metrologia, ha il bordo sul retro ondulato, è caratterizzato dal design Naiad Lock e lo troviamo in vendita a partire da 5 mila euro.

Gli orologi più sottovalutati come alternativa ai Rolex, capolavori senza tempo

L’Oyster Perpetual Datejust è uno dei modelli Rolex memorabili, creato nel 1945 è un vero e proprio classico che ha saputo reinventarsi con il passare del tempo. Eleganza classica, impermeabile, ha la lente d’ingrandimento Cyclope, ottima visibilità e rappresenta il perfetto matrimonio tra scienza e orologeria. Troviamo i modelli a partire dai 6 mila euro per arrivare a 16 mila euro.

L’alternativa da considerare assolutamente è il Santos di Cartier, corona ottagonale, quadrante opalino e lancette a forma di gladio d’acciaio. Prezzo di partenza 7 mila euro. Il movimento è un 1904 MC, dall’anno di creazione, interamente Cartier con carica automatica, portato al polso da Andy Warhol, Alain Delon e Catherine Deneuve. Il prestigio del marchio lo rende un gioiello sempre apprezzato, moderno e con perdite di valore limitate al minimo. Questi capolavori sicuramente non si dimenticano facilmente e per questo sono consigliati come investimenti sicuri e da prendere in considerazione anche nel 2023.