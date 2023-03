La più furba alternativa alle scarpe Gazelle Adidas per Gucci: storia e curiosità di un modello mitico

Sono molto costose e desiderate da tutti, non sono solo semplici scarpe. La storia di due marchi gloriosi percorre un pezzo di strada in comune per regalare la Mondo una collezione con i fiocchi.

Quando 2 marchi storici iniziano a collaborare, i prodotti che vengono presentati sul mercato non possono che essere a 5 stelle. È stato così per il modello di scarpa Gazelle. Adidas lo ha rielaborato per Gucci rispettando la tradizione della famosa casa di moda e allo stesso tempo rappresentando i codici tanto cari al Mondo sportivo. Modello di scarpa essenziale e versatile, la versione per Gucci ha un tocco creativo in più sia con il velluto che con la stampa serpente che con il monogramma GG.

Stiamo parlando di un modello di scarpa da tennis che negli anni ottanta e novanta ha spopolato e che questa unione ha riproposto a livelli più elevati. Il tessuto è orginal GG, i modelli sono tanti, dalla stampa a trifoglio, allo scamosciato blu o rosa o a quello in pelle bianca. Queste scarpe non sono per tutti. Il costo è di 650 euro quindi la fascia di mercato che le 2 case sono andate a occupare è decisamente quella alta. E chi non può permetterselo cosa può fare?

Un pezzo di Storia

Esiste una soluzione. La più furba alternativa alle scarpe Gazelle che la Adidas ha disegnato insieme a Gucci è in commercio da tanto tempo e molti la conoscono perfettamente. Si tratta delle Gazelle modello Indoor. Taglio semplice, tomaia bassa e suola piatta, potrebbero sembrare troppo basiche eppure la Storia di queste scarpe parla da sola.

Create negli anni sessanta utilizzando per la prima volta il camoscio, sono diventate presto uno dei modelli più popolari e conosciuti del Pianeta. Il costo è di 120 euro e per quanto le differenze con le Gazelle di Gucci siano evidenti, comprando le Indoor indosseremo un pezzo di Storia dello stile sportswear. Pensate dalla casa tedesca per accompagnare gli atleti alle Olimpiadi, la Adidas ha studiato una suola antiscivolo e un supporto aggiuntivo per le caviglie e gli archi plantari. Queste scarpe possono essere utilizzate anche durante gli allenamenti.

La più furba alternativa alle scarpe Gazelle in una collezione unica

Quali sono le differenze tra i due modelli? A parte il prezzo, le Gazelle Indoor non hanno il logo sul retro e sono fatte di pelle scamosciata invece che di velluto. Naturalmente il trifoglio Adidas impreziosito da Gucci ha assunto presto un valore iconico nei nostri giorni. Il valore della scarpa lo dimostra. Ma se con il modello per Gucci stiamo soddisfacendo la nostra voglia di lusso, con il modello Indoor possiamo ritornare indietro nel tempo.

Sia che decidiamo di spendere oppure di risparmiare avremo ai piedi comunque un paio di scarpe che tutti ci invidieranno. Questa fusione di stili è stata poi proposta anche con felpe, t-shirt, borse, costumi da bagno e ombrelli. Si è cercato di fondere i simboli in maniera glamour e si è finito per creare una collezione memorabile.