Dove mangiare la pizza più buona d’Italia? Andiamo a scoprirlo insieme e vediamo quali sono i segreti

La pizza è indubbiamente una delle eccellenze italiane. Famosa in ogni angolo del Mondo, è il piatto per antonomasia che ci fa riconoscere all’estero. Copiato in ogni dove, dalla Cina alla Foresta Amazzonica, passando per Nuova Zelanda e Russia. Non poteva che essere italiano il miglior pizzaiolo del Mondo del 2022 e, nel suo locale, si mangia la pizza migliore del nostro Paese. Un trionfo assoluto, ma scopriamo insieme i dettagli.

La Campania è la culla della pizza. Qui, infatti, nacque tra la fine del ‘500 e l’inizio del ‘600, anche se si consacrò nel 1789. Quando il pizzaiolo Raffaele Esposito “inventò” la pizza Margherita per compiacere la Regina di Casa Savoia. Ci sono testimonianze che smentiscono che fu Esposito il primo a prepararla, ma, come spesso accade in questi casi, sono semplici dettagli. Anche perché, oggi, Napoli e la Campania si possono fregiare anche di altri primati.

50 top Pizza World è un po’ la France Football di questo magnifico cibo. Se la rivista francese assegna ogni anno il Pallone d’Oro al più forte calciatore del Mondo, la famosa guida online dà il riconoscimento al miglior pizzaiolo del globo.

Il miglior pizzaiolo del 2022 è…

Quest’anno la prestigiosa testata ha assegnato il primo premio a un italiano, titolare della pizzeria insignita, successivamente, come miglior d’Italia dal Gambero Rosso. Insomma, un trionfo assoluto! Francesco Martucci ha 42 anni e ha scalato in pochissimo tempo la vetta di questa particolare classifica. Fino a 10 anni fa era un pizzaiolo come tanti. Con la sua dignità, come tutti, certamente, ma senza l’idea di arrivare dove è ora. Nel 2001 ha fondato il suo locale, di cui parleremo dopo. Lo fa a Caserta, non proprio conosciuta nel Mondo come la patria della pizza, stante la vicinanza con Napoli.

11 anni a servirla d’asporto a prezzi assolutamente concorrenziali, poi la svolta. Il trasferimento in un’altra zona della città e l’avvio di un’ascesa straordinaria. Eh sì, perché Martucci non solo ha vinto nel 2022, ma ha prevalso in altre tre edizioni. Una sorta di Cristiano Ronaldo della pizza.

Dove mangiare la pizza più buona d’Italia?

I Masanielli è il locale presso cui esercita la sua arte Martucci. Una pizzeria che è stata insignita dell’ambito premio assegnato dal Gambero Rosso. Quindi, andando a Caserta, non si può non mangiare la pizza preparata dal migliore del Mondo nella pizzeria top in Italia. Un connubio davvero incredibile.

Il segreto di questo doppio successo? Innanzitutto la sua presenza fisica nel locale. Nonostante la notorietà, continua a lavorare, sperimentare, produrre per i propri clienti e questo è già di per sé una garanzia. Le differenti cotture della pizza: dal vapore, a 100 gradi, fino al forno a legna, 400 gradi, passando per la fritta, a 180 gradi. La selezionata ricerca dei prodotti, non solo quelli provenienti dalla Campania, ma dal resto d’Italia. Pensiamo al parmigiano reggiano, al pesto genovese, al guanciale romano, ai capperi e alle alici siciliane. Insomma, mette insieme il meglio del nostro territorio, andando oltre al classico km 0. Il tutto a costi assolutamente onesti, mai superiori ai 15 euro.

Dove mangiare la pizza più buona d’Italia? A Caserta da “I Masanielli”, il locale del fuoriclasse della pizza, Francesco Martucci, una delle eccellenze italiane nel Mondo.