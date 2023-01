6.000 euro al mese, vitto e alloggio vicino al mare, ecco quale lavoro offre Cristiano Ronaldo

Ha appena firmato un contratto che lo renderà il giocatore di calcio più pagato del Mondo. Nonostante un 2022 che lo ha visto decisamente al di sotto delle attese, Mondiale compreso, il suo 2023 inizierà in maniera principesca in Arabia Saudita. Nuovo Paese, nuova squadra, nuovo campionato e pioggia di soldi per Cristiano Ronaldo, che però, a sua volta, offre lavoro. Scopriamo tutti i dettagli.

Icona del calcio mondiale. Capace di spostare più di 5 milioni di follower in pochi giorni verso una squadra, l’Al Nassr di Riad che ne contava 1,2 fino al 30 dicembre. Ora dopo ora, invece, il dato continua a salire. Tutto grazie all’acquisto di Cristiano Ronaldo, che percepirà 200 milioni di euro, a stagione, per i prossimi tre anni. Il “triste” epilogo di una stupefacente carriera per gran parte dell’opinione pubblica, l’ennesimo colpo del suo plenipotenziario agente Jorge Mendes, per l’altra parte.

In fondo, dopo l’addio alla Juventus, Cristiano non è più riuscito a incrementare il suo palmares, giocando un anno e mezzo al Manchester United in maniera molto controversa. Benino il primo anno, molto male negli ultimi mesi, con un pesante scontro anche con il tecnico Den Haag. Il Mondiale in Qatar è stata la sua ultima vetrina nel calcio che conta? Ancora non è dato sapere, visto che non c’è stato un addio ufficiale alla nazionale portoghese. Di certo, Champions League e grandi campionati europei non lo vedranno più protagonista.

6.000 euro al mese, vitto e alloggio è ciò che offre Cristiano Ronaldo per lavorare per lui

Negli ultimi giorni, però, oltre alla notizia del suo passaggio all’Al Nassr, Ronaldo ha fatto parlare di sé per un altro aspetto. Infatti, per la sua nuova villa a Cascais, sulle rive dell’Oceano Atlantico, il fuoriclasse portoghese avrebbe bisogno di collaboratori.

Ha acquistato un immobile dal valore iniziale di 10 milioni di euro dove andare a vivere insieme alla compagna Georgina e ai 5 figli. La reggia del campione è circondata da hotel di lusso, campi da golf, spiagge rinomate e grandi parchi. Si trova a soli 30 chilometri da Lisbona, immersa in un’oasi verde denominata Quinta da Marinha. Attualmente sono in corso imponenti lavori di ristrutturazione che dovrebbero terminare a luglio del prossimo anno. Questi faranno schizzare il valore della casa oltre i 30 milioni di euro.

Cosa offre il calciatore ai suoi collaboratori

Una volta terminata, però, Ronaldo avrà bisogno di persone che possano gestire una tale dimora, anche nei momenti in cui sarà impegnato con la sua professione. Sono quattro i dipendenti di cui necessiterebbe. Un maggiordomo, un cuoco e due cameriere. Si parla, addirittura, di un’area interamente dedicata al sushi, quindi non è escluso che si ricerchi uno chef specifico proprio per la cucina giapponese.

6.000 euro al mese, vitto e alloggio nella dimora più lussuosa del Portogallo, il tutto, ovviamente, a patto che si accetti un contratto di riservatezza assoluta. È questa l’offerta che propone Cristiano Ronaldo, con Georgina che già avrebbe iniziato i colloqui, in modo da essere pronti per l’inaugurazione, a luglio 2023.