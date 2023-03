Indecisi su quale salmone affumicato acquistare al supermercato? Ecco la lista delle migliori marche

Per organizzare una cena veloce e gustosa, in frigorifero non può mancare una confezione di salmone affumicato. Ma come scegliere il più buono al supermercato? Scopriamo una breve classifica della rivista Il Salvagente che ha testato 10 prodotti.

Fare la spesa settimanale spesso può metterci in crisi, perché non sempre sappiamo come riempire il carrello in modo intelligente. Oltre ai fondamentali prodotti freschi, spesso è utile acquistare qualche ingrediente “salva cena”. Perché non sempre abbiamo tempo ed energia per proporre pietanze dalle lunghe cotture e, dopo una giornata piena, non abbiamo molta voglia di stare ai fornelli.

In un frigorifero che si rispetti non può mancare una confezione di salmone affumicato, un jolly straordinario e versatile, che possiamo sfruttare in diversi modi. È perfetto come antipasto con una fetta di pane abbrustolito e una salsa allo yogurt, come condimento veloce per la pasta e possiamo trasformarlo in un secondo sfizioso. È un alimento nutriente e ricco di Omega 3 dal sapore deciso e ne troviamo varie tipologie negli scaffali del market.

Se siamo indecisi su quale salmone affumicato acquistare al supermercato, leggiamo attentamente l’etichetta

Le confezioni in commercio indicano nell’etichetta l’origine geografica del salmone e il più diffuso è la specie dell’Atlantico, il Salmo salar. In più troveremo altre informazioni, come gli altri ingredienti ed eventuali coloranti, tipo di affumicatura e salatura, data di scadenza, se selvaggio o d’allevamento. Nonostante nella maggior parte dei casi si tratti di salmone d’allevamento, questo non pregiudica la qualità ed il sapore. A casa va conservato in frigorifero e, una volta aperto, andrebbe consumato entro un paio di giorni. Per scegliere il migliore osserviamo anche il colore, che deve essere uniforme e senza macchie, e la dimensione delle fette, se grandi rivelano un taglio pregiato.

Se siamo indecisi su quale salmone affumicato acquistare al supermercato, potremmo fare riferimento ad una lista stilata da una nota rivista mensile. “Il Salvagente” ha scelto e testato alcuni prodotti che troviamo nei market, proponendo una classifica dei migliori in base a vari fattori. Emerge tra tutti, al primo posto, il salmone affumicato Labeyrie Scozia, la confezione da 100 g costa meno di 7 euro. Al secondo posto il St James Scotch Reserve, ad un prezzo leggermente inferiore, segue il salmone scozzese Coop Origine e il Seafood. Al quinto posto troviamo un salmone affumicato norvegese, The Icelander, l’unico della lista, ad un prezzo eccezionale, circa 2,30 euro per 100 g. Superano il test con un voto sufficiente il salmone scozzese del Conad, Consilia, Gastronomia di mare, KV Nordic e Carrefour.

Idee per condirlo

Se siamo stufi di assaporare il salmone affumicato con la classica emulsione di olio e limone, potremmo usare altre interessanti alternative. Per esaltarne il sapore potremmo marinarlo per un paio d’ore con sale, zucchero, aneto e pepe. Prima di servirlo togliamo gli ingredienti e aggiungiamo olio EVO. Una variante è servirlo con salsa di soia, erba cipollina e semi di sesamo o succo d’arancia e cipollotto tritato.