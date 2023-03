Vuoi la casa più bella e accogliente? Ecco 3 consigli per decorarla con pochi soldi per la primavera

Sei appassionata di home decor ma hai poco budget a disposizione? Ti basta qualche idea da copiare per trasformare la tua casa in una da catalogo. Vediamo insieme quali consigli mettere in pratica per abbellire e decorare casa al top!

Il design d’interni è una passione che sta prendendo sempre più piede in tutto il Mondo. Sempre più persone si cimentano in questa arte entusiasmante che rende elegante e raffinata ogni casa. Ma non sempre abbiamo abbastanza soldi a disposizione per rendere il nostro sogno una realtà. Eppure, con qualche piccolo stratagemma si può ricreare l’effetto sofisticato che vediamo nelle case più belle su Internet. A partire da 3 mosse furbe quasi a costo zero, la prima è puntare sui cuscini.

Se vuoi la casa più bella e accogliente ma soprattutto colorata, punta sui cuscini!

Il divano decorato con cuscini dai colori più disparati è quel dettaglio di stile che fa la differenza in una casa. Per portare l’aria di primavera tra le tue mura basta cambiare le federe dei cuscini. Punta sui toni pastello e su tessuti leggeri come seta, lino o cotone più sottile. Se vuoi un effetto wow allora scegli tonalità vivaci come l’ottanio, il magenta o il rosso vivo.

Il secondo trucchetto è quello di cambiare centrotavola, vasi e lampade da tavolo. Questi complementi d’arredo costano molto poco e si possono trovare in tutti i negozi di arredamento e fai da te. Con un budget di appena 100 € ti puoi portare a casa un vero bottino, soprattutto comprandoli online.

Fiori profumati ma anche pavimento sempre pulito, mi raccomando

Per finire, per trasformare la casa per la primavera e renderla più calda, i fiori sono di grande aiuto. Fiori freschi e non secchi, ce ne sono di tanti tipi che durano a lungo anche se recisi. Ortensie, Orchidee, tulipani, azalee, camelie e primule, giusto per citarne alcune. Ma esistono anche diversi trucchi per far durare più a lungo un bel mazzo di fiori. A volte basta solo incidere nel punto giusto lo stelo per assicurarsi dei fiori aperti e bellissimi a lungo.

Ma anche se fiori profumati possono darci una mano, non sempre quel profumo è abbastanza persistente. In quel caso possiamo farci aiutare da pot-pourri con oli essenziali o da profumatori d’ambiente floreali. Però se vogliamo che la nostra casa profumi di pulito e di primavera è al pavimento che dobbiamo pensare. Lavandolo nel modo giusto e utilizzando un po’ di olio di pino nel secchio d’acqua. Con questo metodo strabiliante l’aria di casa sarà profumata come un prato in fiore.

Se vuoi la casa più bella e accogliente per questa prossima stagione sono questi alcuni trucchi da copiare. Spendendo poco si può cambiare completamente aspetto a qualunque casa, anche quella più piccola.