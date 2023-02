Con la pizza è meglio bere birra o vino? È il contrario di ciò che pensiamo!

Il sabato sera si ripete per molte famiglie italiane il rito di andare a mangiare la pizza. Cosa bere insieme alla pizza però? Scopriremo la bevanda più corretta da abbinare alla pizza e quale ci eviterà una sensazione di gonfiore.

Chi di noi non ha mai mangiato una Margherita con una birretta guardando la partita o un bel film con gli amici? È davvero la felicità delle piccole cose. Siamo sicuri però di aver fatto sempre la scelta giusta? Scopriamolo insieme.

Con la pizza è meglio bere birra o vino? La risposta che non ti aspetti

La risposta in via generale dovrebbe essere: “vino”. Il motivo è semplice: birra e pizza condividono sia il fatto di esser fonte di carboidrati sia il lievito. Due prodotti ricchi di lievito possono dare origine a flatulenza e sensazione di gonfiore. Vedremo in seguito che alcuni tipi di birra potrebbero esser più indicati da questo punto di vista. Per quanto riguarda il vino, invece, abbiamo un’ampia possibilità di abbinamenti.

Quale vino abbinare alla pizza?

Per abbinare il vino dobbiamo guardare soprattutto agli ingredienti della pizza. Se si tratta di una Margherita, l’acidità del pomodoro è la nota che più risalta. Badiamo però anche se c’è l’origano che potrebbe cambiare le carte in tavola. L’identikit del nostro vino avrà queste caratteristiche:

poco acido , sebbene infatti ci sia una buona percentuale di mozzarella, non va esaltata l’acidità del pomodoro;

, sebbene infatti ci sia una buona percentuale di mozzarella, non va esaltata l’acidità del pomodoro; poco tannico , infatti bisogna evitare che un tannino troppo presente entri in contrasto con gli aromi della nostra pizza;

, infatti bisogna evitare che un tannino troppo presente entri in contrasto con gli aromi della nostra pizza; poco alcolico, infatti non dobbiamo accompagnare un cibo grasso o unto come carni con intingoli che necessitano di “pulire” il palato.

Rispondono a questo profilo, vini rossi come il Pinot Nero od uno Schiava. Un Lambrusco fresco potrebbe essere l’abbinamento migliore nel caso ci sia anche l’origano sulla nostra pizza. Se la pizzeria avesse una cantina ben fornita potremmo invece puntare su qualcosa di meno comune come un Ciliegiolo di Maremma, uno dei vini meno acidi in Italia.

Abbinamento con la pizza Capricciosa

La pizza Capricciosa è ricca di ingredienti che da già da soli si abbinano difficilmente come i carciofini, i funghi e le olive. In questo caso opteremo per un Chiaretto del Garda. Una rosato con tannino poco presente sarà la scelta migliore.

Abbinamento con la pizza ai Quattro formaggi

Mozzarella, Gorgonzola, Fontina e Parmigiano sono il quartetto delle meraviglie ed in questo caso ci concedono di andare a scegliere un bianco. In particolare opteremo per una bollicina che possa sgrassare le note più ricche del formaggio. Sceglieremo uno spumante extra dry o un Pignoletto DOP nella declinazione fermo o bollicina.

Qual è la birra migliore da abbinare alla pizza?

In questo caso dovremmo scegliere una birra con buona percentuale di malto ma bassa acidità e bassa gradazione alcolica. Più sarà leggera e fresca, più contrasteremo la “pesantezza” dei carboidrati della pizza. Si consiglia ad esempio una Weiss, ma di qualità.

Quando quindi ci porremo il dubbio: “con la pizza è meglio bere birra o vino?”, potremo dunque optare per un buon rosso.