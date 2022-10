Questa Provincia offre 33 contratti di lavoro a tempo indeterminato ai diplomati

Per rafforzare l’organico dei locali Centri per l’Impiego (CpI), la Provincia di Brescia ha indetto un nuovo concorso pubblico. L’estratto del bando è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 78 del 30 settembre e adesso ne illustriamo i passaggi chiave. Anticipiamo solo che questa Provincia offre 33 contratti di lavoro a tempo indeterminato ai relativi vincitori del concorso in questione.

Qual è il profilo ricercato e quanto si guadagna

La nuova tornata di selezioni mira a reclutare 33 Operatori del Mercato del Lavoro, categoria C, a tempo pieno e indeterminato. In particolare, 9 dei posti messi a concorso sono riservati ai militari volontari.

A grandi linee, i futuri assunti si occuperanno di accogliere e profilare l’utenza, svolgere colloqui individuali e di gruppo. Accompagneranno gli utenti nei loro percorsi di reinserimento lavorativo e, più in generale, faciliteranno l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Lo stipendio iniziale è pari a 20.344,07 euro annui lordi. Ad esso si somma l’indennità di comparto, la 13° mensilità e gli emolumenti accessori previsti dal contratto. Infine, se dovuto, anche l’assegno per il nucleo familiare.

I requisiti di ammissione al concorso pubblico della Provincia di Brescia

Le selezioni sono aperte ai candidati con cittadinanza italiana o di altro Stato membro UE o extra-UE ma in linea con le norme di Legge in materia. Si richiede la maggiore età e il non superamento del limite anagrafico per la messa a riposo d’ufficio. Parimenti serve la piena idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni e l’assolvimento dell’eventuale obbligo di leva.

I candidati non devono risultare licenziati, allontanati, destituiti e similari da un precedente impiego pubblico. Parimenti non devono avere problemi con la Giustizia tali da impedire l’assunzione da parte di una P.A.

Infine si richiede il possesso della patente B, del diploma di maturità, la conoscenza dell’inglese e dei più comuni dispositivi informatici.

Questa Provincia offre 33 contratti di lavoro a tempo indeterminato e per candidarsi c’è tempo fino al 31 ottobre

Per candidarsi occorre dapprima iscriversi alla sezione concorsi del portale della Provincia. Poi procedere con la compilazione della domanda, caricare gli allegati richiesti e inviare tutto entro la mezzanotte del 31 ottobre. Al riguardo, il bando riporta minuziosamente tutti i passaggi da seguire per candidarsi correttamente. Infine, tra gli allegati ricordiamo la ricevuta del versamento di 10 euro quali spese di concorso.

La procedura selettiva si snoda in una prova scritta (quesiti a risposta chiusa) e una orale. Entrambe le prove si considereranno superate al conseguimento di un punteggio di almeno 21/30. Tra le materie d’esame incontriamo elementi di diritto del lavoro, di diritto amministrativo e di diritto pubblico, nozioni sull’ordinamento degli Enti locali, etc.

