Gli attacchi di fame, di giorno o di notte, sono molto più comuni di quello che si pensa. A volte, anche se non si ha bisogno di mangiare, arriva d’improvviso la sensazione di avere la pancia vuota. Può essere fame nervosa, una condizione che potrebbe derivare da disagi o problemi psicologici. Altre volte, potrebbe essere lo stress. Alcune persone magari poi stanno seguendo una dieta dimagrante ferrea e la notte sono presi dai crampi nello stomaco dalla fame. Qualsiasi sia il motivo, l’istinto è quello di riuscire a placare la fame.

Ecco, quindi, quali potrebbero essere gli alimenti che si potrebbero mangiare se si ha fame di notte ma senza ingrassare. Infatti, è risaputo che gli spuntini notturni non fanno bene all’organismo. Molti studi hanno confermato che gli orari in cui si pranza o si cena possono fare la differenza. Quindi, è importante rispettare alcune accortezze. Questo permetterà di non ingrassare e di non andare incontro a problemi di salute.

Gli alimenti che si potrebbero mangiare se si ha fame la notte senza ingrassare

Mangiare di notte potrebbe portare facilmente al sovrappeso, ad alterare la glicemia e il colesterolo nel sangue. Infatti, quando si ha fame si tende a cercare qualcosa con zucchero, come i dolci, oppure qualcosa con molti carboidrati, come magari pizza e patatine. In molti, poi, dovrebbero stare attenti agli alimenti che contengono glutine. Invece, sarebbe utile sapere quali sono i cibi da poter assumere senza problemi. L’obiettivo dovrebbe essere placare la fame e dare nutrienti positivi all’organismo. Per questo, le migliori sostanze da assumere di notte sono proteine, carboidrati buoni e grassi sani.

Riguardo alle proteine è indicato assumere yogurt oppure formaggio. Per quanto riguarda i carboidrati buoni si possono avere dai cereali. Una buona scelta possono essere i popcorn. I grassi sani sono presenti nella frutta secca, ad esempio nelle noci. Questi sono spuntini che non faranno ingrassare e che fanno bene all’organismo.

Mangiare di notte fa bene o fa male?

Di norma mangiare di notte non è una buona abitudine. Non fa bene alzarsi, aprire il frigorifero e prendere cose a caso. Questo perché assumere alcune sostanze dopo che ci si è coricati e dopo che l’organismo è entrato nella fase del riposo può avere un impatto negativo sulla salute. Alcuni studi hanno dimostrato che gli spuntini notturni aumentano il rischio di sovrappeso, di diabete e di problemi cardiaci.

Tuttavia, se si mangiano prima di andare a letto alimenti sani, questo rischio non c’è. Inoltre, se anche la notte lo stomaco chiede del cibo si hanno due soluzioni: bere un po’ d’acqua per capire se si tratta di fame nervosa; mangiare piccoli snack, come quelli stati indicati poco prima, per non nuocere all’organismo.

Non tutte le persone sono uguali. Questo significa che alcuni possono trarre problemi da alcuni snack e spuntini alla sera, mentre altri possono trarne molti benefici. L’importante è rivolgersi ad uno specialista, seguire sempre una dieta sana ed equilibrata e fare un po’ di esercizio fisico. Una passeggiata al giorno ridurrebbe di molto alcuni rischi legati alle malattie cardiovascolari.

Lettura consigliata

Quali sarebbero i migliori frutti di stagione per sgonfiare la pancia