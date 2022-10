Dove e come comprare in offerta e in sicurezza le Air Jordan originali USA

Tutti i nostri Lettori con figli adolescenti saranno stati sicuramente coinvolti almeno in una discussione sulle scarpe più in voga del momento. Teoricamente parliamo di un paio di scarpe tecniche da pallacanestro, firmate forse dal più grande cestista di sempre: Michael Jordan. Il pluricampione americano, non solo testimonial della Nike, ma anche proprietario di un suo marchio all’interno del colosso USA. Proprio la sua linea Air Jordan fa impazzire i ragazzi di tutto il Mondo. E, una delle cose belle, è che queste scarpe alte da pallacanestro, fanno impazzire anche le ragazzine. Sono sempre di più, infatti le piccole quote rosa che vediamo indossare questo tipo di scarpa letteralmente protagonista del momento. Si avvicina il Natale e potremmo prendere in considerazione questo regalo per i nostri figli, andando magari alla ricerca di qualche offerta.

Dove possiamo acquistare le Air Jordan

Il modo più semplice per trovare queste scarpe, in tutte le loro varianti colorate, è quello di recarsi direttamente negli Store della Nike. Presenti ormai in quasi tutte le più grandi città italiane e spesso proprio in centro storico. Negozi multipiano in cui è possibile letteralmente tuffarsi in tutti i prodotti di questa marca, trovando anche i corner dedicati ai modelli della Jordan. Ovviamente, non in periodo di saldo, i prezzi potrebbero essere non scontati e in linea con il mercato. È altrettanto vero che anche negli Store originali potremmo trovare qualche offerta soprattutto sui numeri molto piccoli o molto grandi e sui modelli meno recenti.

Dove e come comprare in offerta la scarpa sportiva più in del momento

Esiste poi il Mondo parallelo del cosiddetto “tarocco”. Scarpe a prima vista molto simili a quelle originali, prodotte in Thailandia soprattutto, ma ben lontane dalla qualità che ci potremmo aspettare. Trattandosi di scarpe molto ricercate, attenzione anche alle imitazioni della Air Jordan. Possiamo comunque riconoscerle perché quelle originali hanno una curvatura perfetta, con il tacco che forma quasi una clessidra doc. Quelle “copiate” invece sono spesso più rigide e dritte nelle forme, presentando inoltre una tomaia molto scarsa, che ci fa letteralmente sentire il piede a terra come se non ci fosse la scarpa. Importante come saper riconoscere se è originale anche l’orologio simbolo di eleganza.

Acquistarle online

Togliendoci dalla testa quei modelli praticamente introvabili che possono costare dai 50 ai 35.000 euro, potremmo trovare qualche offerta anche online. Attenzione però ci sono tantissimi siti truffa, che mostrerebbero queste scarpe a prezzi clamorosamente bassi, rivelandosi delle trappole. Comparirebbero un paio di giorni sui social, prenderebbero migliaia di ordini e sparirebbero con i nostri soldi. Per questo motivo se decidessimo di cercare le Air Jordan su Internet, dovremmo affidarci a siti sicuri come Amazon, Stock X e Depop. Non spaventiamoci se non riusciamo a trovare il modello perché molto spesso la tattica commerciale è proprio quella di immettere sul mercato un numero limitato di esemplari. Dove e come comprare in offerta e in sicurezza le Air Jordan originali USA, sperando di fare un vero affare.