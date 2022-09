Quanto è difficile educare oggi i figli. Potrebbe essere una domanda, con tanto di punto interrogativo. Ma, anche un’affermazione, dotata invece di punto esclamativo. Sta di fatto che le ultime generazioni, ma anche quelle che verranno, sarebbero esposte a molti più pericoli di un tempo. Basti pensare solo alla potenza del web. Così comodo per trasportarci ovunque nel Mondo in un secondo, ma anche altrettanto pericoloso se mal gestito. E, ci siamo accorti anche di quanto i nostri figli siano spesso schermo dipendenti negli ultimi due anni. Persino la scuola era davanti allo schermo, in DAD. Con l’allarme dei medici che raccomandavano quindi di ridurre la presenza dei figli davanti ai monitor nelle ore successive alle lezioni. Ma, secondo alcuni ricercatori americani e italiani, ci sarebbe un pericolo anche più grande nell’educazione dei figli. E, qui, sarebbero coinvolti anche i nonni.

Da grande voglio fare il calciatore o l’influencer

Mamme e papà di oggi sanno bene cosa avrebbero voluto essere quando erano piccoli: avvocati e professori, medici e ingegneri, infermiere e maestre. Molti genitori di oggi sono cresciuti con grande sacrificio delle famiglie, andando anche a studiare e a perfezionarsi lontano da casa. Nel pensiero di molti c’era anche quel desiderio di essere utili a livello sociale. C’era il telegiornale a spiegarci cosa accadeva nel Mondo. E, poi i mitici quotidiani che trovavamo anche a casa dei nonni. Oggi, se intervistati, molti bambini vorrebbero fare i calciatori, mentre tante bambine sono attirate dalle influencer e dalle modelle. Non tutti i bambini sono così, sia chiaro, ma lusso, soldi e macchine sportive attirerebbero già i nostri figli.

Nell’educazione dei bambini 1 errore che non dovrebbero fare genitori e nonni

Come ricordano alcuni studi, i nostri figli hanno bisogno di noi, della nostra presenza e del dialogo. Oltre all’errore di lasciare i nostri figli troppe ore in balia dei sistemi informatici ed elettronici, attenzione anche a non plasmarli in maniera sbagliata. Ossia, come ricordano gli educatori, non dovremmo incentrare sui nostri figli i nostri desideri. Come diceva in maniera forse anche controcorrente un ricercatore: “i figli non sono nostri, ma di loro stessi”. L’amore genitoriale spesso ci porta a pensare ai figli come a una nostra proiezione. Secondo molti ricercatori, nulla di più sbagliato. Dobbiamo educarli, spiegare loro come crescere correttamente e in maniera onesta e retta, ma senza che sentano il peso del nostro desiderio.

Nell’educazione dei bambini 1 errore che non dovrebbero fare i genitori sarebbe quello di sperare che i figli facessero ciò che noi abbiamo fatto o non abbiamo raggiunto. Dovremmo invece concedere loro la libertà di scelta, ovviamente in linea con le possibilità della famiglia.

