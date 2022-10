Cosa fare in casa con le bucce di patate ma attenzione a cosa potremmo rischiare

C’è da dire che la crisi, tremenda sotto tanti aspetti, almeno una cosa positiva, per tanti italiani, ce l’ha. Ci ha permesso, infatti, di scoprire tanti modi per risparmiare soldi in casa. Come? Semplicemente sfruttando quello che già abbiamo, per creare alternative.

In tanti hanno imparato, ad esempio, a farsi del detersivo pavimenti fai da te senza risciacquo. O a creare per le piante dei fertilizzanti fai da te molto efficaci per la loro salute. Così come a riciclare oggetti da buttare che si possono trasformare in pezzi di arredamento.

Buttare i fondi di caffè è un grande errore

Anche in cucina, troppo spesso, buttiamo nel sacchettino dell’umido degli scarti che, in realtà, potrebbero essere “oro” in casa. A cominciare dai fondi del caffè che buttiamo via dalla nostra caffettiera, mentre sono almeno 10 i modi per impiegarli in casa.

Lo stesso si potrebbe dire per le bucce del limone che, una volta spremute, finiscono nella pattumiera. Grave errore, visto quanto potrebbero servirci anche dal punto di vista della bellezza personale. Ed è altrettanto importante sapere cosa fare in casa con le bucce di patate, invece di buttarle.

Come utilizzare le bucce di patate per le piante è utile saperlo

Infatti, con le nostre bucce di patate pelate possiamo fare molte cose in casa e sul balcone. A cominciare dalla bellezza del nostro viso. Infatti, mettendole in freezer per un quarto d’ora e poi lasciate sotto gli occhi, aiuterebbero a eliminare le famose borse.

Sono utili anche per scurire i capelli che sono diventati grigi o bianchi. Come? Facciamo bollire le bucce delle nostre patate per una mezz’ora non a fuoco alto. Poi, una volta che l’acqua si sarà raffreddata a temperatura ambiente, andremo a filtrarla. A questo punto non dovremo fare altro che usarla per risciacquare i nostri capelli, dopo averli lavati.

Cosa fare in casa con le bucce di patate anche con le nostre piante

Le bucce di patate, poi, fanno bene alle piante. Possono essere usate, in giardino, come compost, diventando anche degli incredibili fertilizzanti per le nostre piante. Per farlo, però, dovremo essiccarle al forno e poi tritarle prima di usarle come fertilizzante.

Sono anche utili in cucina per molte ricette come, ad esempio, le bucce di patate fritte che sono un ottimo snack. Attenzione, però, a non abusarne o potremmo avere dei rischi per la nostra salute. La solanina è un alcaloide presente nelle patate, in particolare nelle bucce. Questa sostanza, se venisse assunta in grandi quantità, potrebbe risultare tossica per il nostro organismo.