Come ammorbidire le unghie dure e spesse dei piedi evitando le unghie incarnite

Avere mani e piedi sempre curati e perfetti restituisce all’esterno un’immagine di noi sofisticata e mai sciatta. Tuttavia, oltre ad un fatto puramente estetico, mantenerli belli e sani ci aiuta ad evitare problemi come le unghie incarnite e possibili infezioni. I piedi sono soggetti a screpolature che possiamo curare naturalmente, ma anche a calli e duroni che rendono doloroso il semplice camminare. Soprattutto con il passare dell’età, pelle e unghie tendono ad ispessirsi e a diventare davvero difficili da curare e trattare. Ecco perché spigheremo in che modo possiamo provare a rendere le unghie più morbide evitando di farci male e come prevenire le dolorosissime unghie incarnite.

Perché le unghie dei piedi si induriscono e ispessiscono

Le unghie incarnite si formano ogni volta che tagliamo gli angoli in modo netto ed appuntito. Questi crescendo tenderanno a penetrare nella pelle provocando dolore e possibili infezioni. Inoltre, anche le calzature possono contribuire alla formazione di unghie incarnite.

Se le unghie diventano troppo spesse può essere davvero difficile tagliarle senza farsi male. Anche qui, le cause sono molteplici: l’età, traumi all’unghia ed infezioni fungine, ma anche alcune patologie come il diabete possono contribuire.

Come ammorbidire le unghie dure e spesse dei piedi in modo naturale e semplice

Fortunatamente, possiamo provare dei semplici rimedi naturali per risolvere questo problema. Il modo più semplice ed economico per ammorbidire le unghie dei piedi è fare un pediluvio. L’acqua calda o tiepida ha il potere emolliente su pelle e unghie. Ecco perchè fare un pediluvio prima di tagliarle ci aiuterà a rendere più semplice il lavoro. Per aumentare l’azione ammorbidente, ma anche per disinfettare naturalmente la pelle, aggiungiamo all’acqua del sale grosso e del bicarbonato. Lasciamo in ammollo i piedi per almeno 20 minuti e dopo averli asciugati, procediamo al taglio delle unghie facendo sempre molta attenzione.

Cosa fare per rendere morbide le unghie dei piedi senza acqua

Il pediluvio è senza dubbio il rimedio più intuitivo, ma per risolvere questo problema possiamo anche ricorrere ad altri metodi. Ad esempio, massaggiare regolarmente i piedi con prodotti emollienti può aiutarci ad ammorbidire le unghie. Prima di tagliare le unghie, possiamo usare 3 prodotti naturali per massaggiare i piedi. Uniamo sulla mano poche gocce di olio di cocco, alcune di olio di mandorla oppure di olio d’oliva. Strofiniamo per bene le mani per mischiarli e massaggiamo per qualche minuto i piedi, le dita e le unghie dei nostri piedi. A questo punto, le unghie saranno più semplici da tagliare.

Come evitare le unghie incarnite

Dopo aver svelato come ammorbidire le unghie dure e spesse dei piedi prima di tagliarle, spieghiamo in che modo prevenire la formazione delle unghie incarnite. Possiamo prevenire e curare facilmente le unghie incarnite adottando poche e semplici abitudini. Ad esempio, oltre a tagliare in modo corretto le unghie, cerchiamo di mantenerle di una lunghezza che non sia né troppo lunga né troppo corta. Inoltre, ricordiamoci di mantenere una buona igiene del piede, ma anche di usare strumenti sempre puliti per tagliare le unghie.

Anche le calzature hanno la loro importanza: queste non dovranno essere troppo strette e prediligiamo calze in tessuti naturali.