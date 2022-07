Progettare le vacanze estive mette di buon umore e ci proietta già verso la meta che sceglieremo. Vorremmo poterci rilassare e vivere dei giorni rigeneranti, senza, però, svuotare il conto in banca. Agosto è quasi alle porte e chi ancora non ha prenotato il viaggio probabilmente avrà delle difficoltà anche a trovare posto. Se poi ci ostiniamo ad andare sempre nelle stesse località turistiche, prese di mira da molti, le speranze di fissare una sistemazione diminuiscono notevolmente.

Invece di scegliere le mete top, dove trascorreranno le vacanze fiumi di gente, potremmo visitare e trovare relax in altre località, ugualmente belle e sorprendenti. L’Italia, per fortuna, offre un’infinità di luoghi meravigliosi, sia che siamo amanti della montagna, dei fiumi, dei laghi o del mare.

Dove andare in vacanza al mare o in montagna più 2 consigli per spendere poco ad agosto

Non tutti amano le vacanze in spiaggia e preferiscono passare le ferie in montagna, ad alte quote. Invece dei tuffi al mare, molti sognano di rilassarsi in mezzo alla natura, magari organizzando camminate e trekking nella zona. Nonostante la montagna assuma un fascino particolare con la neve, in questo periodo dell’anno potremmo approfittare di occasioni e offerte imperdibili.

Per trascorrere delle vacanze indimenticabili una possibile meta potrebbe essere l’Abetone, nell’Appennino toscano, in provincia di Pistoia. Un luogo preso di mira d’inverno, ma che d’estate si trasforma in un parco naturale dove rigenerarsi e fare escursioni, anche con tutta la famiglia. Inoltre, potremmo agilmente visitare tutta la zona e scoprire quella parte della Toscana, se non l’abbiamo ancora vista. Pernottamenti e pasti all’interno delle strutture ricettive, anche nei paesi limitrofi, sono decisamente economici e accessibili anche ad agosto.

Nel Parco Nazionale in Abruzzo a Pescasseroli, potremmo organizzare delle vacanze ad alta quota davvero rilassanti. Gli appassionati di trekking avranno l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda percorsi e sentieri naturalistici, che si snodano tra laghi e torrenti. Oltre a queste attività potremmo fare un giro turistico per scoprire il patrimonio storico e culturale, senza dover spendere un patrimonio.

Spiagge e acque limpide

Anche chi preferisce le vacanze al mare non dovrà svuotare il portafoglio ad agosto. Tra le possibili mete economiche c’è Licata, un comune in provincia di Agrigento. Ci aspettano infinite spiagge, libere o attrezzate, e mare pulito e cristallino dove stenderci al sole in completo relax, a prezzi davvero interessanti.

Andare a Maratea, in Basilicata, sarà come vivere in qualche isola tropicale, scegliamo le spiagge più isolate per ritrovare un poco di pace, o quelle più frequentate per divertirci in compagnia. Tra un tuffo e un altro visitiamo la romantica cittadina, perla del Tirreno.

Quando avremo scelto dove andare in vacanza al mare o in montagna, controlliamo eventuali occasioni da prendere al volo, come le offerte last minute, che magari comprendono i pasti e più servizi. Inoltre, esiste la possibilità di accedere a sconti sull’intero pacchetto in diversi portali che si occupano anche di vacanze low cost. Basterà cercare online sui vari siti che propongono sconti di vario genere.

Lettura consigliata

2 mete per una vacanza economica per rigenerarsi e rilassarsi nel mare cristallino più 3 consigli per viaggiare spendendo poco