C’è chi ancora non ha ben chiaro dove passare le proprie meritate ferie e non sa neanche se riuscirà a partire. Se da un lato la scelta della destinazione non è mai semplice ed immediata, dall’altra parte bisogna tenere conto del budget. In base alla cifra che potremo spendere, dovremo organizzarci e spostarci con intelligenza, mettendo in pratica qualche consiglio per risparmiare in vacanza. Non rinunciamo a qualche giorno di relax e rigeneriamo mente e corpo, scegliendo accuratamente una meta non eccessivamente cara, ma che possa regalarci momenti indimenticabili.

3 mete paradisiache dove andare in vacanza al mare in Italia spendendo poco tra acque azzurre e spiagge infinite

Molti sognano le isole tropicali con il mare cristallino, sabbia bianca e fine e qualche palma dove trovare un poco d’ombra. Nonostante esistano delle offerte molto interessanti, che includono volo, albergo, escursioni, pranzi e cene, ci vuole comunque una cifra non proprio bassa per partire.

Invece di sognare ad occhi aperti, potremmo trovare in Italia dei luoghi meno affollati, con mare da favola e lunghe distese di sabbia. Non sarà necessario attingere a grandi cifre e potremo sdraiarci al sole senza doverci accontentare di un minuscolo spazio in spiaggia.

Una possibile meta è Pozzallo, in Sicilia, poco distante dalle meravigliose città di Modica e Ragusa, un comune antico che si affaccia sul versante orientale del Mar Mediterraneo. La passeggiata costeggia un mare stupendo, premiato da diverso tempo con la Bandiera blu.

Qui troveremo lunghissime e spaziose spiagge libere, o attrezzate, di colore oro e sabbia fine. Un punto ideale per scoprire le città barocche e secolari della zona e fare un’escursione in qualche riserva naturale, come quella di Cavagrande o Vendicari. I prezzi qui sono decisamente accessibili ed economici, rispetto le tariffe dei comuni vicini, ed avremo tutto a portata di mano.

Puglia e Calabria

Gli amanti dei fondali e dal mare limpido potranno scegliere come meta Ricadi, in Calabria, in provincia di Vibo Valentia. Un vero angolo di paradiso questa località ricca di storia che possiede diverse spiagge, con soffice sabbia o con gli scogli, come Grotticelle e Santa Maria. Rimarremo impressionati dal colore turchese estremamente cristallino e sembrerà di fare il bagno alle Maldive. Lungo i 12 km di spiaggia potremo scoprire calette uniche e la Grotta Palombaro, per poi assistere a tramonti romantici.

Infine, tra le 3 mete paradisiache dove andare in vacanza al mare, una possibile opzione potrebbe essere Rodi Garganico. Incredibile villaggio di pescatori dove passare una vacanza immersi in un mare, e spiagge, da sogno, senza svuotare drasticamente il portafoglio. Famoso luogo di produzione di limoni e arance IGP, è d’obbligo mangiare le specialità pugliesi e un piatto di pesce fresco mentre ammiriamo il mare.

Lettura consigliata

Bastano 2 giorni per trascorrere una vacanza rilassante in questi storici borghi mozzafiato a 2 passi dal mare limpido