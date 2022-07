Stagione di mare e vacanze prenotate. Possiamo passarle in Italia oppure anche all’estero. In entrambe le situazioni possiamo trovare delle spiagge che presentano la sabbia e altre invece che hanno gli scogli.

Solitamente le spiagge che hanno gli scogli sono quelle più difficili da raggiungere, sono dei posti un pochino più nascosti, ma che allo stesso tempo hanno un mare favoloso e tendenzialmente più profondo. Nel Mondo ci sono moltissime spiagge che presentano i sassi invece che la sabbia fine, e vengono scelte per la loro bellezza.

Poi ci sono le spiagge che invece presentano la sabbia, sicuramente più facili da raggiungere e più comode. Ma spesso più popolate. Quando ci rechiamo al mare ciò che cerchiamo è l’abbronzatura perfetta, quella omogenea e dorata. Ma l’abbronzatura che avremo sulla sabbia bianca e quella che invece abbiamo sugli scogli è uguale? In realtà no, ci si abbronza di più su uno di questi due.

Ci si abbronza di più in spiaggia oppure sugli scogli ed ecco che abbiamo la risposta

L’abbronzatura sarà diversa, partiamo subito da ciò. Ma ovviamente il motivo non è legato al sole, perché quello è sempre lo stesso, ma è legato al luogo dove siamo sdraiati.

Il color oro della nostra pelle è dato dai raggi solari, ricordiamoci sempre di mettere la crema solare perché bisogna proteggersi da questi. Con la protezione ci si abbronza lo stesso.

Ciò che fa la differenza è la sabbia o lo scoglio. Infatti, quando i raggi solari colpiscono la sabbia bianca, questi saranno poi riflessi. Il che significa che ci si abbronzerà sia grazie ai raggi solari diretti sia grazie a quelli indiretti.

Se invece siamo sugli scogli scuri, qui non ci sarà nessun riflesso. Infatti i raggi solari saranno assorbiti dalla roccia. Per questo motivo, quando prendiamo il sole sugli scogli, ci si abbronza solo grazie ai raggi solari diretti. E quindi ci si abbronza di più in spiaggia oppure sugli scogli? La risposta è sulla sabbia.

Ovviamente, se ci troviamo sugli scogli ci abbronziamo lo stesso, non avremo la ricezione dei raggi solari indiretti, ma quelli diretti sono sufficienti per abbronzarsi e in alcuni casi anche per scottarsi, se non usiamo la crema solare.

Ricordiamoci sempre che la protezione solare non va stesa solo sulla pelle del corpo e su quella del viso, ma anche sui capelli.

