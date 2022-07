Anche per l’estate Netflix ci ha regalato un film romantico da vedere assolutamente. Uno di quelli che quando lo guardi sorridi e un pochino ti commuovi. Non da guardarlo con i fazzoletti vicino, però. Una sera d’estate si passa a casa, fa troppo caldo per uscire e si vuole restare sul divano con il proprio partner.

Bisogna pensare allora al film da guardare la sera. E su Netflix i film che si possono guardare sono veramente tanti. Infatti conviene sempre iniziare la ricerca prima di cena. Sennò la maggior parte del tempo sarà perso nella ricerca spasmodica di una pellicola da vedere.

Niente film pesanti. D’estate dobbiamo distrarci e dobbiamo mettere la mente in modalità ferie. Quindi possiamo guardare un bel film romantico che ci farà rivivere i primi amori e le farfalle nello stomaco.

Nuovo film Netflix romantico e bello assolutamente da vedere a luglio e agosto uscito nel 2022

La pellicola che si consiglia di guardare si intitola Le relazioni pericolose ed è un film francese. Sempre romantico e un pochino strappalacrime, tratto da un romanzo della Austen, abbiamo Persuasione con l’incantevole Dakota Johnson. Altro film assolutamente da guardare, magari per un’altra serata a casa.

Il titolo Le relazioni pericolose in realtà ci dice già qualcosa. Infatti è un famoso romanzo dell’autore francese Choderlos de Laclos del 1782. Una storia quindi abbastanza vecchia, ma se quella storia fosse moderna come sarebbe?

E così uno dei romanzi più celebri della letteratura francese si trasforma e si cala nel presente. Fatto di Instagram, influencer, party in piscina e ovviamente amori, vendette e giochi di seduzione.

Il film su Netflix diciamo che si distacca molto da quello che è l’originale: è più romantico e adolescenziale, mentre il libro presenta sicuramente più ombre e luci. È una pellicola, quindi, anche che si adatta al giovane spettatore, che sicuramente è alla ricerca di qualcosa di più fresco e spensierato.

È un film che riporta alla mente un romanzo storico, che forse molti non conoscono. Un modo, quindi, per avvicinare i giovani alla scoperta dell’originale, tramite una pellicola sicuramente più facile da comprendere e vedere. Ed ecco un nuovo film Netflix romantico e bello assolutamente da vedere a casa sul divano in compagnia.

