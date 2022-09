Fino a qualche anno fa, per tutti le vacanze si svolgevano per antonomasia nel mese di agosto. Trovarsi in città in quel periodo era piuttosto deprimente e, per certi versi, anche difficoltoso, perché tutti i negozi e le attività commerciali erano chiusi per ferie. Ormai le cose sono cambiate. Molte attività non chiudono mai e, così, i dipendenti hanno le ferie su turni scaglionati nel corso dell’anno.

Senza poi dimenticare i liberi professionisti, che possono scegliere in totale autonomia come gestire il loro lavoro. Proprio sulla base di quanto appena detto, probabilmente ci saranno molte persone in procinto di fare le valigie.

I vantaggi di andare in vacanza nel mese di settembre

Per molti versi, andare in vacanza a settembre ha numerosi vantaggi. Sicuramente può essere un po’ deprimente dover lavorare in agosto mentre i nostri amici e parenti se la stanno spassando al mare, in montagna o in qualche bel posto dall’altra parte del Mondo. Ma l’occasione poi arriva per tutti. Viaggiare a settembre, scegliendo anche mete piuttosto rinomate, permette di spendere cifre giuste e non esagerate. Stiamo infatti ormai entrando in quella che, turisticamente parlando, viene definita “mezza stagione”.

Inoltre, la ressa dei turisti si è molto calmierata. Infine, di solito, a settembre, clima e temperature sono gradevoli e consentono di fare ancora vita da spiaggia e bagni in mare. Senza però soffrire per il caldo torrido e soffocante che è invece tipico di luglio e agosto.

4 posti dove andare al mare a settembre in Italia e all’estero e spendere poco

Ecco qualche località da prendere in considerazione per fare le vacanze al mare a settembre. La riviera del Conero è la zona costiera più bella delle Marche. Ci sono piccole spiagge protette da bianche falesie. Nell’entroterra, poi, è un tripudio di incantevoli borghi. Inoltre, questa zona si presta per essere esplorata a piedi o in bicicletta. Splendido è anche l’Argentario. Un promontorio circondato da un mare turchese e collegato alla terra ferma attraverso i tomboli della Feniglia e della Giannella.

I centri turistici più rinomati della zona sono Porto Santo Stefano e Porto Ercole. Incantevole anche Orbetello, adagiato su uno stretto istmo di terra. Oltre alla vita da spiaggia, questa zona della Maremma toscana offre la possibilità di vacanze attive. Nella zona interna ci sono infatti tantissimi sentieri che, dal mare, risalgono addentrandosi in una macchia mediterranea rigogliosa che, in alcuni punti, si apre su panorami e scorci splendidi.

Oltre alle Canarie, ecco dove andare al mare a settembre all’estero

Sappiamo bene tutti che Gran Canaria, Tenerife e Lanzarote offrono un gradevolissimo clima mite tutto l’anno. Ma non per forza, per le ferie settembrine, dobbiamo limitare la nostra scelta a queste isole, seppur splendide. Nel mezzo del Mediterraneo, Malta è una meravigliosa isola che offre mare limpido e località dalla storia affascinante. Altra ottima idea è puntare sulla Grecia. Tra Cicladi e Dodecanneso, ci sono centinaia di isole tra cui poter scegliere. Tra mare cristallino e natura selvaggia, alcune sono davvero economiche e alla portata di tutti. Ecco quindi 4 posti dove andare al mare a settembre.

